Dimanche, l’ancien président George W. Bush a publiquement félicité le président élu présomptif Joe Biden pour sa victoire à l’élection présidentielle de 2020. La victoire de Biden a été projetée par l’Associated Press et la plupart des autres grands médias, bien que le président lui-même la conteste toujours. Vers midi, l’avant-dernier président républicain avant que Trump n’intervienne.

“Je viens de parler au président élu des États-Unis, Joe Biden. Je lui ai adressé mes chaleureuses félicitations et l’ai remercié pour le message patriotique qu’il a livré hier soir”, a écrit Bush. “J’ai également appelé Kamala Harris pour la féliciter pour son élection historique à la vice-présidence. Bien que nous ayons des divergences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon, qui a gagné sa chance de diriger et d’unifier notre pays.”

Bush ajoute: «Le président Trump a le droit de demander des recomptages et d’engager des poursuites judiciaires, et toute question non résolue sera convenablement tranchée.» pic.twitter.com/Sl8B514lfP – Aaron Blake (@AaronBlake) 8 novembre 2020

Bush a fait des références directes au discours de victoire de Biden samedi soir, abordant parfois les mêmes idées mais sous l’angle opposé. Il a semblé tendre la main aux électeurs républicains et aux partisans de Trump, les appelant à accepter Biden et à rechercher un terrain d’entente.

“Le président élu a réitéré que s’il se présente comme démocrate, il gouvernera pour tous les Américains”, a-t-il écrit. “Je lui ai offert la même chose que j’ai offert aux présidents Trump et Obama: mes prières pour son succès et ma promesse d’aider de toutes les manières possibles. Je tiens à féliciter le président Trump et ses partisans pour une campagne acharnée. votes de plus de 70 millions d’Américains – une réalisation politique extraordinaire. Ils se sont exprimés, et leurs voix continueront d’être entendues par les républicains élus à tous les niveaux de gouvernement. “

Bush a également abordé la question actuelle du refus de Trump des résultats des élections et de ses contestations judiciaires auprès de divers responsables électoraux. Il a conseillé à la nation dans son ensemble de laisser ces résultats électoraux jouer, mais a semblé suggérer qu’il ne pensait pas qu’ils porteraient des fruits pour Trump.

“Le fait que tant de nos concitoyens aient participé à cette élection est un signe positif de la santé de notre démocratie et un rappel au monde de sa force”, a-t-il écrit. “Peu importe comment vous avez voté, votre vote a compté. Le président Trump a le droit de demander des recomptages et d’engager des poursuites judiciaires, et toute question non résolue sera correctement tranchée. Le peuple américain peut avoir confiance que cette élection a été fondamentalement juste, son intégrité sera confirmée, et son résultat est clair. “

Il reste de nombreux votes à compter et recomptages dans certains États, ainsi que les contestations juridiques de la campagne Trump. Cependant, contrairement aux déclarations de Trump, il n’y a aucune preuve de fraude électorale, et rien ne permet de penser que l’une de ces mesures permettra à Trump de gagner le nombre de votes dans les collèges électoraux nécessaires pour modifier les résultats de l’élection.