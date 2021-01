Georgina Rodríguez et Antonella Roccuzzo sont-elles en compétition? | Instagram

Antonella Roccuzzo et Georgina Rodríguez sont deux grandes célébrités des réseaux sociaux en plus d’être les épouses de deux des plus grands footballeurs du monde Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il y a quelques mois une vidéo a été partagée où ils auraient prétendument affirmé que les deux entretenaient une rivalité pour ce qui qui se faisaient concurrence.

Quelque chose d’intéressant que vous aimeriez savoir sur les belles célébrités est que Georgina Rodriguez et Antonella Roccuzzo ont une ascendance argentine, bien que l’épouse de Cristiano Ronaldo et la fille d’un père argentin en termes de mère soit originaire d’Espagne, une grande partie de sa vie a été vécue en Espagne, mais elle se sent sûrement fière de ses racines.

Quelque chose qui a également attiré l’attention de certains internautes Georgina Rodriguez que Georgina Gio n’est pas non plus située tant pour faire partie de l’Argentine que pour sa nationalité espagnole, d’ailleurs que c’est le pays où elle a toujours vécu.

Étant les épouses de deux des acteurs les plus importants du monde, elles sont également devenues des femmes populaires, bien que leurs maris aient plus de cent millions d’adeptes, elles n’en ont pas un quart, malgré cela, elles sont toujours très populaires.

Antonella Roccuzzo compte 13,2 millions d’abonnés Lionel Messi compte 177 millions d’abonnés Georgina Rodríguez a 23 millions d’abonnés Cristiano Ronaldo compte 253 millions d’abonnés

Quelque chose qu’Antonella et Georgina Rodriguez est que les deux sont deux grandes mères, la différence est un enfant, puisque la femme de Cristiano a quatre enfants, tandis que Roccuzzo n’en a que trois.

Malgré le fait que dans la vidéo qui a été partagée le 22 mai 2020 partagée sur la chaîne d’Alda Tuiran – univers de crack, intitulé “Georgina vs Antonella les Argentins qui rendent CR7 et Messi fous, c’est comme ça qu’ils s’affrontent!” Il mentionne qu’il y a une rivalité entre eux, mais c’est plus une comparaison entre les beaux modèles, nous allons le partager avec vous tout de suite.

#Antonela Roccuzzo et #Georgina Rodríguez ont en commun d’être argentines, belles et millionnaires. Le premier est l’épouse de Lionel Messi et le second, un partenaire de Cristiano Ronaldo. La rivalité les atteint-elle aussi? “, Description de la vidéo.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Il est possible qu’étant de grandes célébrités des réseaux sociaux et convenant également que leurs maris sont deux grands footballeurs, il est possible qu’à un moment de leur carrière, ils se soient rencontrés jusqu’à ce qu’ils se rencontrent, mais ce n’est pas certain, c’est qui partagent la même popularité, car ce sont aussi deux grands athlètes qui partagent continuellement du contenu tout en effectuant des routines.

Bien sûr, en le faisant continuellement, ils gagnent de l’argent car en partageant tout type d’image, ils font la promotion d’un produit ou d’un vêtement, c’est plus que courant chez toute personnalité d’Instagram avec plus d’un million d’abonnés car sa popularité aide les entreprises. pour promouvoir beaucoup leurs produits.

Il est inévitable que parmi les internautes, ils fassent leurs propres comparaisons entre les beaux modèles et les millionnaires, même si en réalité aucun d’eux n’est en concurrence avec l’autre, cela peut simplement être vérifié avec chacune de leurs publications, qui se concentrent sur leur vie personnelle et familiale. .

Nous savons tous que Georgina est la plus belle, cela ne veut pas dire qu’Antonella est aussi belle, mais allez Georgina gagne », a écrit un internaute dans la vidéo.

Bien qu’apparemment Antonella Roccuzzo et Georgina Rodríguez mènent des vies similaires, elles ont été une belle coïncidence que nous aimerons sûrement en savoir un peu plus à l’avenir.

Lisez aussi: Georgina Rodríguez fait quelques révélations sur son lit!