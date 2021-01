Georgina Rodríguez fait des révélations sur son lit! | Instagram

L’épouse de la célébrité avec le plus grand nombre de followers sur Instagram au monde, Cristiano Ronaldo, a partagé une image où il a révélé quelques secrets de son lit, Georgina Rodriguez il avait hâte de le dire.

Malgré le fait que Cristiano Ronaldo compte plus de 253 millions d’abonnés sur Instagram, sa belle épouse Georgina Rodriguez également connue sous le nom de Georgina Gio n’a que 23 millions, bien que ce soit un montant considérablement élevé à côté de celui de son mari, il est assez petit, mais nous doutons qu’elle ait besoin d’une grande partie de votre aide pour devenir des adeptes, sûrement avec sa beauté, elle le fera Assez.

C’est précisément sa belle silhouette et son visage angélique qui est tombée amoureuse de millions, en plus d’être l’image de grandes marques, dans leurs réseaux sociaux, elles ont tendance à montrer leurs meilleures poses.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur sa carrière, peu est suffisant pour que ses nouveaux fans l’adorent, dans la boîte de commentaires de chaque publication ils partagent le plaisir de la voir, et l’émotion qu’ils ressentent qu’une si belle femme soit l’épouse de l’un des meilleurs joueurs de football, qui selon ses fans est le meilleur du monde.

Dans le message que vous avez fait Georgina Rodriguez Le 3 décembre 2020, elle a révélé quelque chose à propos de son lit que beaucoup trouvaient être quelque chose d’extrêmement coquet, couplé à cela, l’image a beaucoup aidé, car malgré son allongement, son expression était aussi audacieuse que possible, il ne fait aucun doute que c’est Tout un mannequin professionnel et qui a aussi beaucoup d’expérience avec les poses pour la photographie.

Aujourd’hui, c’est la confession: ma journée commence quand je suis allongé dans mon lit HOGO (@hogo_system). Me reposer comme si je dormais dans les nuages ​​est le secret qui me permet de porter mon rythme de vie. Dès le premier jour, j’ai remarqué la différence et, après y avoir dormi un moment, je ne la change pour rien! “

À ce jour, l’image a ajouté plus de 1.600.000 coeurs rouges et quant aux commentaires, ceux-ci s’élèvent à plus de 5.000, il semble que ce soient des montants normaux parmi les publications de l’épouse de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez a fait un beau geste et un détail pour ses disciples, car dans la description d’elle Photo Il a écrit deux descriptions, la première en anglais et la seconde en espagnol sa langue maternelle, c’est un grand détail pour ses fans qui ne parlent pas espagnol.

Novembre dernier Georgina gio eu l’occasion de participer à la première de “Mask Singer” version espagnole de Who is the Mask? Ici au Mexique, bien qu’elle ait malheureusement été la première à quitter le programme, elle a laissé les chercheurs extrêmement choqués après avoir révélé qui elle était, en Espagne, elle est l’une des plus grandes influenceuses sur les réseaux sociaux.

C’était la première fois qu’elle apparaissait à la télévision en tant que candidate, bien sûr, elle avait déjà eu des interviews et avoir été invitée, bien que sa participation ait été très courte, elle a réussi à devenir beaucoup plus célèbre qu’elle ne l’était déjà, c’était peut-être la ligne directrice pour commencer une carrière à la télévision, c’est possible car tout peut arriver, vous ne le pensez pas.

Actuellement, on pourrait dire que la belle mannequin hispano-argentine vit dans un conte de fées, car elle a une très belle famille et un mari qui est sûr non seulement qu’elle adore mais des millions et des millions de personnes dans le monde, alors que partout où ils arrivent immédiatement, ils sont accueillis avec beaucoup d’amour.

