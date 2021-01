UNE

Un fraudeur qui doit près de 73 millions de livres sterling à une ordonnance de confiscation impayée a acheté des peintures de certains des artistes célèbres du monde dans une galerie londonienne de haut niveau tout en ne remboursant pas ses gains illicites, a été informé un tribunal.

Des documents juridiques indiquent que Gerald Smith a organisé l’achat d’un «portefeuille de beaux-arts comprenant Renoir, Rodin, Degas, Matisse et Dali» à la Halycon Gallery de New Bond Street au coût de 10,1 millions de dollars en 2015.

Ses acquisitions accrocheuses caractérisaient ce que le Serious Fraud Office allègue être «les dépenses somptueuses du Dr Smith en œuvres d’art pour lui-même» et ont été révélées dans une série de courriels entre la galerie, Smith et un représentant du fraudeur deux fois condamné.

Ils détaillent comment la galerie a dit vouloir «remercier Gérald d’avoir envoyé l’argent» à une occasion et à une autre que «la peinture de Gerald est dans la fenêtre».

D’autres courriels informaient qu’une peinture particulière «lui coûterait £ 110k (pas les 125k £)» et lui demandaient s’il aimerait aller dîner avec le sculpteur de verre américain Dale Chihuly dont il a acheté l’œuvre.

Chaque facture envoyée par la galerie était au nom de l’ex-épouse de Smith, dont il est divorcé et soi-disant séparé malgré le maintien de ce que le tribunal a dit être une «relation personnelle étroite» avec elle, ce qui impliquait de nombreux voyages en jet privé vers des «destinations de loisirs» à l’étranger.

Les divulgations ont eu lieu au début d’une audience de dix semaines devant le tribunal de commerce au cours de laquelle le Serious Fraud Office et une longue liste d’autres demandeurs cherchent à obtenir la possession de dizaines de millions de livres d’actifs qui, selon eux, proviennent des bénéfices de l’illégalité de Smith. Activités.

Il s’agit notamment de plusieurs maisons à Londres et à Jersey, y compris le manoir de plusieurs millions de livres de son ex-femme où il vit, ainsi que le produit de la vente d’hôtels à Londres et d’autres propriétés dans le monde entier.

Parmi les autres actifs faisant l’objet de la controverse, citons 370000 £ de bijoux Graff composés de boucles d’oreilles en diamant et d’un bracelet en diamant qui a été stocké dans un coffre-fort à Dubaï par un ancien soldat des forces spéciales.

Selon les documents judiciaires, il l’a reçu par Smith en garantie d’un montant de 100 000 dollars pour le piratage informatique des opposants au litige au cours d’une bataille judiciaire précoce et a refusé de le restituer.

Smith revendique également les actifs et a déclaré que s’il réussit, il utilisera l’argent pour payer sa dette de confiscation, qui augmente de près de 8 000 £ par jour en raison des intérêts.

Une classe différente de voleurs… extrêmement sûrs d’eux, sans scrupules, impitoyables, malhonnêtes en série

Mais alors qu’il ouvrait le dossier, l’avocat Daniel Saoul QC, représentant plusieurs parties dans l’affaire, y compris l’OFS, a averti que Smith, un ancien médecin, avait été décrit avec précision comme une «classe différente de voleurs» qui était «sans scrupules, impitoyables et en série malhonnête”.

Il a déclaré que Smith, 65 ans, était également «extrêmement intelligent» avec «une confiance en soi illimitée» et avait exploité ses compétences pour profiter d’un style de vie somptueux financé par ses activités illicites, en utilisant des candidats, y compris son ex-épouse, pour dissimuler ses dépenses.

M. Saoul a cité les achats d’art à titre d’exemple et a déclaré qu’une autre était la façon dont Smith avait été en «contrôle total» de l’achat par sa femme d’une Porsche et d’une Aston Martin chez un concessionnaire de Jersey, en violation d’un accord juridique.

Le QC a déclaré que des centaines de milliers de livres avaient également été dépensées pour affréter un yacht au cours des années successives et que plus d’un million de livres avaient été dépensées sur des vols en jet privé en 2014 et 2015, y compris des voyages avec son ex-femme sur la Côte D ‘ Azur, Majorque, Malaga et Genève.

M. Saoul a ajouté que cette utilisation de jets privés serait «l’un des thèmes de l’affaire» ainsi que la pratique de Smith de «déplacer des actifs» là où il «pense qu’ils sont le moins susceptibles d’être retrouvés».

Il a averti que l’audience serait «compliquée» et que «la complexité découle du fait qu’elle concerne la fortune croissante de deux entrepreneurs» – Smith et son ancien associé Andrew Ruhan, un passionné de course automobile qui avait «investi (et perdu) plusieurs dizaines de millions de livres dans l’équipe Lotus F1 ».

M. Saoul a déclaré que «les succès et les échecs de ces hommes» avaient entraîné «le succès et l’excès entrepreneuriaux; le plus hostile des litiges; malhonnêteté, contrefaçon et duplicité; rapprochement; et enfin des coups de couteau »alors qu’il commençait à raconter l’histoire des biens en jeu dans l’audience en cours.

Concernant les achats d’art, les relations de Smith avec la galerie Halycon sont exposées dans un argumentaire squelette soumis au tribunal par M. Saoul.

Il décrit comment «pendant une grande partie de 2014 et 2015, le Dr Smith et Mme Irving [his representative] étaient dans une correspondance électronique avec le directeur général de la Halcyon Art Gallery sur New Bond Street ». Il ajoute que« les échanges sont révélateurs car ils mettent à nu les dépenses somptueuses du Dr Smith en œuvres d’art pour lui-même ».

Le document poursuit: «Le 1er décembre 2014, le Dr Smith a écrit au propriétaire de l’Halcyon à propos d’un ‘Portfolio des beaux-arts comprenant Renoir, Rodin, Degas, Matisse et Dali’. Il a demandé une copie des termes convenus entre la galerie et le Dr Cochrane, afin de «faire avancer cette question».

«Quatre jours plus tard, le Dr Smith a envoyé à la galerie un projet de contrat de vente et d’achat qui prévoyait le paiement de 10,1 millions de dollars pour sept œuvres d’art.

«Un paiement dû en vertu de cet accord semble avoir été effectué début avril 2015, la galerie demandant à Mme Irving de« remercier Gerald d’avoir envoyé l’argent ».

«Au 29 avril 2015, il semble que le Dr Smith était en retard sur un autre paiement, Mme Irving étant invitée à régler le solde impayé d’ici la fin du mois« comme convenu avec Gerald »; elle répond: «Je rappellerai à Gerald que la prochaine tranche de fonds est due.»

Smith a été condamné pour la première fois en 1993 pour le vol de 2 millions de livres dans un fonds de pension et à nouveau en 2006 pour le pillage de 34 millions de livres dans une société informatique. Il a été emprisonné pendant 11 ans et condamné à payer une ordonnance de confiscation d’un peu moins de 41 millions de livres sterling avec un délai de paiement de 12 mois.

Cependant, peu de choses ont été payées depuis et sa dette est passée à près de 73 millions de livres sterling avec intérêts. Smith, qui a été libéré en juin 2010, pourrait être renvoyé en prison pour non-paiement.

Mais il a jusqu’à présent évité l’exécution de sa peine par défaut au motif qu’il cherche à rembourser sa dette en gagnant la possession des actifs en jeu dans la présente affaire judiciaire.