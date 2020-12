L’expert de Fox News, Geraldo Rivera, s’en prend au président Donald Trump, affirmant qu’il agissait comme un “frat boy” depuis qu’il avait perdu une “élection âprement disputée”. Tard samedi soir, Rivera s’est rendu sur Twitter pour révoquer son soutien au président sortant avant l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.

“Pendant près de 4 ans, j’ai soutenu @realDonaldTrump qui a été assailli par des creeps de gauche qui ont conjuré le canular de la Russie pour détruire sa présidence”, a tweeté Rivera. «Néanmoins, il a triomphé. Malheureusement, il a perdu une élection âprement disputée.

Rivera s’est publiquement prononcé contre les partisans de Trump à la suite de la victoire de Biden aux élections de novembre, au cours de laquelle il est devenu le premier président à obtenir 80 millions de votes exprimés en sa faveur, alors que Trump a fait des déclarations répétées et non étayées de fraude électorale généralisée et de truquage élection. La semaine dernière, Rivera a critiqué les républicains qui ont donné du poids aux affirmations de Trump concernant l’élection, malgré des pertes répétées devant les tribunaux.

«Traversez le Rubicon?» Tu me chies? Il est temps d’arrêter de jouer avec la Constitution. Biden a gagné. Trump a perdu. Arrêtez d’agir comme des gamins gâtés. Ou pire, la frange folle. Assez. Basta. pic.twitter.com/EwuiYoNkzZ – Geraldo Rivera (@GeraldoRivera) 20 décembre 2020

“C’est tellement malhonnête”, a également déclaré Rivera à Charlie Kirk, partisan de Trump, lors d’une émission de Fox News sur la fraude électorale au début du mois, selon The Hill. “Nous avons plaidé cela pendant six semaines! Deux fois la Cour suprême des États-Unis l’a rejeté!”

Malgré les pertes répétées de Trump devant les tribunaux et les plans pour l’investiture prochaine, il n’a pas encore concédé publiquement l’élection à Biden. Samedi, il a tweeté qu’il était “temps pour les sénateurs républicains de se mobiliser et de se battre pour la présidence”, qualifiant la preuve d ‘”irréfutable” d’une conspiration généralisée pour l’empêcher de remporter un second mandat. Il a ajouté que les tribunaux qui ont entendu les affaires de ses avocats sont «mauvais» et que le FBI et le ministère de la Justice «n’ont pas fait leur travail», faisant passer le système électoral américain à un «pays du tiers monde».

“La liberté de la presse est révolue depuis longtemps, c’est Fake News, et maintenant nous avons Big Tech (avec la section 230) à traiter”, a-t-il poursuivi dans un autre tweet, le dernier de son fil marqué par Twitter comme ” contesté “en raison de ses allégations de fraude électorale. “Mais quand tout sera fini, et que cette période deviendra juste un autre vilain chapitre de l’histoire de notre pays, NOUS GAGNERONS !!!”