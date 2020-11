Gerard Butler prévoit de jouer Mike Banning pour la quatrième fois dans un autre épisode de la franchise Fallen lancée par Olympus Has Fallen en 2013. Le nouveau film s’intitulera Night Has Fallen et sera réalisé par Ric Roman Waugh. Butler et Waugh ont déjà travaillé ensemble sur le troisième film de la franchise, ainsi que sur le dernier film de Butler, Groenland.

Millennium Media a annoncé lundi que Night Has Fallen à l’American Film Market, qui se tient pratiquement en raison de la pandémie de coronavirus, rapporte The Hollywood Reporter. Le film trouvera l’agent des services secrets de Butler Banning dans une situation où il est doublé, dépassé et dépassé, mais trouve en quelque sorte un moyen de gagner. On ne sait pas si Morgan Freeman, qui a joué le président de la Chambre des États-Unis devenu vice-président devenu président Allan Trumbull dans les trois films Fallen.

Beaucoup des mêmes talents impliqués dans le troisième film de la franchise, Angel Has Fallen, seront impliqués dans Night. Robert Mark Kamen travaille sur le scénario avec Waugh. Les producteurs incluent Butler et Alan Siegel de G-BASE, Heidi Jo Markel d’Electic Picture, Les Weldon, et Yarvi Lerner de Millennium Media, Jeffrey Greenstein et Jonathan Yunger. Le nouveau film sera tourné dans le studio de Millennium en Bulgarie et dans d’autres endroits en Europe.

La franchise Fallen a débuté en 2013 avec Olympus Has Fallen, réalisé par Antoine Fuqua. Il a été suivi de London Has Fallen, réalisé par Babak Najafi, en 2016 et de Waugh’s Angel Has Fallen en 2019. Les deux premiers films impliquaient l’interdiction de déjouer des complots terroristes, tandis que le troisième le trouvait en train d’essayer d’effacer son nom après avoir été accusé de complot. tuer le président. Les films ont rapporté 523,5 millions de dollars dans le monde, selon Box Office Mojo.

Le prochain film de Butler est Groenland, que STX Films a sorti dans les cinémas des territoires étrangers. En octobre, le distributeur a annoncé que le film irait directement aux services de vidéo à la demande aux États-Unis pour 19,99 $ pour une location de 48 heures le 18 décembre. Il sera plus tard disponible sur HBO et HBO Max en 2021. Le film est une survie histoire, avec le personnage de Butler, son ex-épouse (Morena Baccarin) et leur fils espérant survivre alors qu’une comète géante s’approche de la Terre. Le film a été écrit par Chris Sparling et met également en vedette Scott Glenn, David Dedman et Hope Davis. Les autres films récents de Butler incluent Geostorm, Den of Thieves, Hunter Killer, The Vanishing et How to Train Your Dragon: The Hidden World.