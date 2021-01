Gerry Marsden, le leader du groupe de rock des années 1960 Gerry and the Pacemakers, est décédé dimanche. Il avait 78 ans. Gerry et les Pacemakers ont marqué plusieurs succès en 1963, dont «I Like It», «Vous ne marcherez jamais Alne», «Ferry Cross the Mersey» et «Don’t Let the Sun Catch You Crying». Après le succès de leur enregistrement de “Vous ne marcherez jamais seul”, la chanson est devenue l’hymne du Liverpool FC

Le diffuseur Pete Price a annoncé la mort de Marsden sur les réseaux sociaux, révélant que son ami souffrait d’une infection cardiaque, rapporte The Independent. “C’est avec le cœur très lourd après avoir parlé à la famille que je dois vous dire que le légendaire Gerry Marsden MBE, après une courte maladie qui était une infection dans son cœur, est malheureusement décédé”, a écrit Price. “Envoi de tout l’amour du monde à Pauline et à sa famille. Tu ne marcheras jamais seul.”

C’est avec une telle tristesse que nous apprenons le décès de Gerry Marsden. Les paroles de Gerry vivront éternellement avec nous. Vous ne marcherez jamais seul ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV – Liverpool FC (@LFC) 3 janvier 2021

La famille de Marsden a également confirmé sa mort à la BBC. “Gerry est décédé plus tôt dans la journée après une courte maladie en aucun cas liée à Covid-19. Sa femme, ses filles et ses petits-enfants sont dévastés”, a déclaré sa famille. Sa mort a également suscité un hommage du Liverpool FC sur Twitter. “C’est avec une telle tristesse que nous apprenons le décès de Gerry Marsden”, a écrit le club. “Les paroles de Gerry vivront éternellement avec nous.”

Marsden est né à Liverpool le 24 septembre 1942. Lui et son frère, Fred Marsden, faisaient partie des membres fondateurs de Gerry et des Pacemakers, dont les débuts de carrière reflétaient les Beatles de plusieurs manières. Ils étaient même tous deux dirigés par Brian Epstein et leurs premières chansons étaient produites par George Martin. Début 1963, Martin leur offre la chanson “How Do You Do It?” après que les Beatles l’ont rejeté. “Comment faites-vous?” est devenu un succès instantané au Royaume-Uni

Merci pour tout Gerry Marsden. Nous avons hâte que les fans du #LFC puissent à nouveau chanter à Anfield pour vous 🔴 pic.twitter.com/qzF3B8M4ZB – Liverpool FC News (@LivEchoLFC) 3 janvier 2021

Les deux singles suivants du groupe – “I Like It” et “Vous ne marcherez jamais seul” – ont également été des succès. “Vous ne marcherez jamais seul” était une reprise de la chanson de Rodgers et Hammerstein’s Carousel et c’est devenu un hymne pour le Liverpool FC. Le groupe n’a jamais tout à fait égalé le succès rencontré en 1963, bien qu’il ait eu quelques succès supplémentaires. Leur single de 1964 “Don’t Let The Sun Catch You Crying” fut leur plus grand succès aux États-Unis. En 1965, ils réalisèrent leur propre film, Ferry Cross the Mersey, mais le groupe se sépara en 1967.

Dans les années 1980, Marsden connaît un renouveau de carrière grâce à deux célibataires caritatifs. En 1985, il a réenregistré “Vous ne marcherez jamais seul” pour collecter des fonds pour les victimes de la tragédie du Bradford Football Stadium de 1985, dans laquelle 56 personnes sont mortes. En 1989, il enregistre une nouvelle version de “Ferry Cross the Mersey” avec Paul McCartney et d’autres musiciens à la mémoire des 96 victimes de la catastrophe de Hillsborough. Marsden a continué à se produire jusqu’à l’annonce de sa retraite en novembre 2018.