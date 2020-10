Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZSports.com

Superstar de la boxe Gervonta Davis raconte Sports TMZ il a hâte de se battre devant une foule en direct à Halloween – disant qu’il refuse de vivre dans la peur du COVID.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, “Tank” (23-0) est affronter Leo Santa Cruz (37-1-1) à l’Alamodome de San Antonio le 31 octobre – et il y aura des fans en direct autorisés à l’événement.

Nous avons donc demandé au boxeur invaincu s’il était préoccupé par une éventuelle exposition au COVID – et Davis, 25 ans, nous a dit que ce n’était tout simplement pas quelque chose qui le préoccupait.

“Je ne parle que pour moi en tant que combattant – je suis d’accord pour tomber malade pour plaire aux fans”, dit Davis.

“Si je tombais malade et que je le découvrais ce soir-là, je serais d’accord avec le simple fait de savoir que j’ai fait un super spectacle. Je l’ai fait devant les fans. Je l’ai fait pour une cause.”

Davis dit qu’il comprend les risques, mais en fin de compte, cela vaut la peine pour lui de se battre devant les fans.

“Si je dois prendre ce coup, alors vous savez que je vais me mettre en quarantaine tout seul, sachant simplement que je l’ai fait pour les fans, et j’ai fait quelque chose de bien pour le sport et des choses comme ça.”

“Je ne dis pas que je veux que cela se produise, mais si cela devait arriver, je suis d’accord pour prendre ce coup de langue sur le menton. Prends 14 jours et reste en bonne santé.”

Nous avons également discuté avec Davis d’un éventuel match avec Ryan Garcia s’il passe par Santa Cruz – et Davis dit qu’il est complètement en bas.

“Ryan et moi pourrions certainement arriver ensuite si les deux parties s’entendent sur la même longueur d’onde et font que le combat a lieu.”

Promoteur de Davis Floyd Mayweather essaie de mettre en place le combat de Garcia depuis des années – malgré l’intérêt évident des deux combattants.

Mais on dirait que c’est plus proche que jamais … et nous sommes là pour ça.