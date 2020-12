g

Hislaine Maxwell demande à un juge de la libérer pour qu’elle attende son procès en vertu d’une caution de 28,5 millions de dollars (21,4 millions de livres sterling) qui comprendrait des gardes armés pour s’assurer qu’elle ne fuit pas une résidence de la ville de New York.

La mondaine britannique est accusée d’avoir toiletté de jeunes filles, dont une d’à peine 14 ans, pour le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein dans les années 1990.

Ses avocats ont d’abord déposé les arguments de mise en liberté sous scellés mardi dernier et ils ont été rendus publics tard lundi avec des expurgations devant le tribunal fédéral de Manhattan qui ont été approuvées par le juge Alison J Nathan.

La demande de mise en liberté sous caution de Maxwell était appuyée par des lettres de sa famille et d’amis qui insistaient sur le fait que Maxwell voulait être isolé dans une maison du New Hampshire en décembre de l’année dernière, après avoir reçu des menaces de mort.

Un spécialiste de la sécurité a proposé de promettre 1 million de dollars (750000 £) pour le paquet de caution et de fournir une sécurité armée à Maxwell si elle était libérée sous caution.

Le spécialiste a affirmé que Maxwell s’était retirée dans une pièce à l’arrière de sa résidence lorsque le FBI s’est approché le 2 juillet, car elle pensait que les journalistes l’avaient découverte.

«Mme Maxwell maintient avec véhémence son innocence et s’engage à se défendre», ont écrit les avocats.

(

Ghislaine Maxwell apparaît via un lien vidéo lors de son audience de mise en accusation où elle s’est vu refuser une caution

/ REUTERS)

«Elle ne veut rien de plus que de rester dans ce pays pour lutter contre les allégations à son encontre, qui sont fondées sur le témoignage non corroboré d’une poignée de témoins sur des événements qui se sont déroulés il y a plus de 25 ans.

Maxwell, 58 ans, doit être jugé en juillet prochain. Elle a plaidé non coupable et est détenue sans caution depuis son arrestation en juillet.

Si elle est reconnue coupable, elle pourrait encourir jusqu’à 35 ans de prison.

Ses avocats ont déclaré que Maxwell et son mari offraient une caution composée en partie d’un engagement personnel de 22,5 millions de dollars (16,8 millions de livres sterling) garanti par 8 millions de dollars (6 millions de livres sterling) en biens et 500000 dollars (375000 livres sterling) en espèces. Ils ont dit que cela représentait tous les actifs de Maxwell et de son mari, y compris trois maisons.

Le mari n’a pas été identifié dans les documents judiciaires, mais un rapport financier parmi les pièces à conviction indique que le couple s’est marié en 2016 et que Maxwell avait mis la majorité des 20,2 $ (15,1 millions de livres sterling) d’actifs qu’elle possédait en 2015 dans une fiducie contrôlée par son conjoint. .

Il a déclaré que les actifs, dont 16 millions de dollars (12 millions de livres sterling) en espèces ou en actions, valaient 22,5 millions de dollars le 31 octobre.

Le rapport financier a également noté que les procureurs dans leur soumission initiale de caution ont cité des transferts totalisant plus de 20 millions de dollars (15 millions de livres sterling) de 2007 à 2011, les décrivant comme des transferts des comptes d’Epstein aux comptes de Maxwell et vice versa.

Le rapport financier a noté que Maxwell au cours de ces années a agi en tant que dirigeant de diverses entités corporatives liées aux avions et aux voyages aériens associés à Epstein et qu’il y avait eu des transferts importants impliquant ces entités corporatives.

L’identité de sept autres amis proches et membres de la famille qui, selon les avocats, étaient prêts à engager environ 5 millions de dollars (3,7 millions de livres sterling) de leurs propres actifs pour le paquet de caution n’ont pas non plus été révélées. Les avocats ont déclaré que la mise en liberté sous caution inclurait une surveillance électronique.

Pour appuyer la demande de mise en liberté sous caution, les avocats ont inclus une lettre du mari de Maxwell. Ils ont déclaré que la lettre décrivait comment Maxwell avait été forcée de quitter sa famille et d’abandonner la vue du public, non pas parce qu’elle échappait aux forces de l’ordre, mais à cause de «l’intense frénésie médiatique et des menaces qui ont suivi l’arrestation et la mort de Jeffrey Epstein».

Dans une lettre jointe à la demande de mise en liberté sous caution en tant que pièce à conviction, une personne a écrit: «Son amour pour… son mari était la principale raison pour laquelle elle est restée aussi proche que possible tout en luttant pour son innocence.»

«Je peux attester que lorsqu’elle a déménagé, c’était toujours et uniquement par peur d’être découverte par la presse ou les« justiciers »- la peur était palpable», a écrit l’individu non identifié.

«La seule raison pour laquelle elle a été forcée de trouver des endroits calmes où se trouver pendant tout ce temps est due aux hurlements de« foules »qui criaient pour son« cuir chevelu »sur Twitter et d’autres médias sociaux.»

L’individu a ajouté: «Elle ne s’est jamais cachée des autorités et est frustrée de ne jamais avoir eu l’occasion de leur parler personnellement pour contrer tous les mensonges répandus dans les médias.»

Un porte-parole des procureurs a refusé de commenter.

Reportage supplémentaire par Associated Press.