g

Hislaine Maxwell est réveillée par une lampe de poche toutes les 15 minutes dans sa cellule de prison de New York pour s’assurer qu’elle respire toujours, a déclaré son avocat.

La mondaine est détenue au Metropolitan Detention Center de Brooklyn pour avoir aidé le défunt financier Jeffrey Epstein aux abus sexuels sur des filles.

Son avocat, Bobbi Sternheim, a déclaré mardi à un juge de Manhattan qu’elle était confrontée à des conditions plus restrictives que les détenues reconnues coupables de terrorisme ou de meurtre.

Elle a déclaré que Maxwell n’avait aucun antécédent de problèmes de santé mentale ni d’antécédents criminels et a demandé à la juge de district américaine Alison J. Nathan d’intervenir au nom de son client pour améliorer ses conditions.

Maxwell, 58 ans, a plaidé non coupable des accusations selon lesquelles elle avait procuré trois filles à son ancien petit ami pour les abuser au milieu des années 1990. Elle a été détenue sans caution alors qu’elle se prépare pour un procès en juillet.

(

Le centre de détention métropolitain de Brooklyn où Ghislaine Maxwell est détenue avant son procès

/ AP)

Dans une lettre au juge, elle a déclaré que Maxwell était effectivement maintenue à l’isolement et qu’elle était fouillée et surveillée de manière excessive et invasive 24 heures sur 24, y compris une surveillance par caméra dans sa cellule et une caméra qui suivait ses mouvements chaque fois qu’elle est autorisée à quitter sa cellule. .

«Et malgré une surveillance continue par caméra dans la cellule, le sommeil de Mme Maxwell est perturbé toutes les 15 minutes lorsqu’elle est réveillée par une lampe de poche pour vérifier si elle respire», a écrit Mme Sternheim.

Les procureurs ont révélé lundi que Maxwell avait été mis en quarantaine la semaine dernière pendant 14 jours après qu’un employé de la prison de sa section de la prison ait été testé positif au coronavirus. Elle n’est pas autorisée à rencontrer son équipe de défense pendant cette période.

Dans leur propre lettre au juge, ils ont déclaré que les 13 heures par jour que Maxwell pouvait passer en revue les documents du procès sur un ordinateur portable représentaient plus de temps que n’importe quel autre prisonnier.

(

Photo d’archive de Jeffrey Epstein fournie par le registre des délinquants sexuels de l’État de New York en mars 2017

/ AP)

Cependant, Mme Sternheim a écrit que Maxwell faisait face à des fardeaux inégalés par les autres détenus et a été maltraité. Elle a déclaré que la dernière production de preuves par les procureurs représentait plus d’un million de documents et que Maxwell n’avait pas suffisamment de temps pour étudier les documents.

Elle a déclaré que Maxwell avait été initialement mis en quarantaine sans savon ni brosse à dents et que le personnel médical et psychologique avait cessé de la surveiller, ne lui disant pas les résultats de ses tests Covid-19 ni quoi faire si elle devenait symptomatique. Les procureurs ont déclaré lundi que son résultat de test pour le coronavirus était négatif et qu’elle serait à nouveau testée à la fin de sa quarantaine.

en relation

Le juge a demandé aux avocats de la défense et aux procureurs de s’entretenir la semaine prochaine sur la demande de Mme Sternheim que le directeur de l’établissement de Brooklyn réponde directement aux préoccupations concernant ses conditions.