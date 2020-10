À quelques jours d’Halloween, Travel Channel se prépare à emmener les téléspectateurs dans les portes du parc animalier Greater Wynnewood de Joe Exotic pour une enquête paranormale de deux heures intitulée Ghost Adventures: Horror at Joe Exotic Zoo. Rendu célèbre par Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, sorti en mars de Netflix, le parc serait le foyer d’une “activité mystérieuse et inexpliquée” qui a été vécue par le personnel, et la star de Ghost Adventures, Zak Bagans, a admis qu’il ressentait la “présence d’énergie noire “tout au long de l’enquête.

S’adressant à PEOPLE avant la date de diffusion de l’émission le 29 octobre, Bagans, qui a mené l’enquête aux côtés de son équipage composé d’Aaron Goodwin, Billy Tolley et Jay Wasley, a déclaré qu’il “ne savait pas à quoi s’attendre” lorsqu’il est entré dans l’enquête. . Le zoo, situé dans l’Oklahoma, abritait un certain nombre de grands félins et d’autres animaux qui, selon une enquête récente, étaient maintenus dans de mauvaises conditions. C’est également la propriété sur laquelle le mari d’Exotic, Travis Maldonado, s’est suicidé. Bagans était au courant de l’histoire du zoo avant l’enquête, car il avait regardé la série et avait «tout entendu à ce sujet», même s’il n’était pas préparé pour la nuit. Selon Bagans, «dès que nous avons mis le pied sur la propriété, c’était le même genre de chaos et de pandémonium».

“Vous ressentez définitivement une présence d’énergie sombre et je pense que c’est de ce qui s’est passé là-bas. C’était juste comme un saint s…, c’est fou”, a déclaré Bagans à la sortie de l’enquête, qui a été brièvement interrompue après que des chiens cadavres aient détecté des restes humains. sur la propriété. “Des choses vraiment incroyables ont commencé à se produire. Honnêtement, toute la chaîne d’événements était absolument incroyable et complètement inattendue. Nous étions tous en train de trébucher.”

Décrit par Travel Channel comme “une bête de cas” qui marque la toute première enquête paranormale dans le parc de l’Oklahoma, Ghost Adventures: Horror at Joe Exotic Zoo comprend des discussions avec le personnel du parc, notamment Erik Cowie et Allen Glover. À partir de ces entretiens, Bagans a déclaré que lui et son équipage avaient découvert de nouveaux détails sur l’histoire sombre du parc, y compris des apparitions, des voix désincarnées et des anomalies légères. Certains employés ont même rapporté avoir vu feu Maldonado.

“Jeff a dit:” Vous ne croirez pas les choses qui se passent ici “”, se souvient Bagans. “Erik m’a dit que Travis s’était assis sur son canapé pendant deux minutes après sa mort. Il a dit: ‘Je ne crois pas aux fantômes. Je suis un sceptique total. Mais je vais vous dire tout de suite, l’esprit de Travis assis sur mon canapé pendant deux minutes et j’étais complètement sobre. ‘”

Ghost Adventures: Horror at Joe Exotic Zoo débutera le jeudi 29 octobre à 21 h HE sur Travel Channel. L’émission fait partie du programme Halloween “Ghostober” du réseau, qui peut être consulté en cliquant ici.