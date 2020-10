Après avoir pris une courte pause au printemps dernier, Ghost Nation est de retour avec de tout nouveaux cas pour le reste de la saison 2, menant avec une enquête qui révèle que les membres de l’équipe Jason Hawes, Steve Gonsalves et Dave Tango étudient des événements inexpliqués affectant un salon de tatouage dans Nouveau Jersey. Dans le nouvel épisode dont la première est prévue le samedi 17 octobre à 21 h HE, les trois explorent les revendications d’un magasin de tatouage débordant d’apparitions dérangeantes, de voix désincarnées et même de rencontres physiques qui menacent l’entreprise.

Dans une exclusivité avec Gonsalves et Tango pour notre série PopCulture @ Home, les enquêteurs paranormaux révèlent que les prochains cas pour leur deuxième saison de la série bien-aimée Travel Channel ne manqueront pas d’exciter les fans en raison des événements étant un “peu différents mais dans un très bon moyen.”

“Nous avons pu continuer à faire nos recherches et vraiment approfondir les choses, mais nous l’avons fait d’une manière un peu différente”, a déclaré Gonsalves à PopCulture.com, soulignant comment l’équipe et l’équipage prennent COVID-19 mesures de sécurité et protocoles très au sérieux. «Nous ne pouvons pas beaucoup entrer dans les sociétés historiques. Nous ne pouvons pas entrer et rencontrer les historiens et ce genre de choses parce que c’est dangereux. Nous n’allons mettre personne en danger. Nous sommes testés tout le temps. C’est très strict mais on ne sait jamais. Nous ne prenons aucun risque. “

Le membre de l’UPRO poursuit en expliquant comment les trois ont fait de nombreuses “conférences en face à face” pour vraiment creuser des cas et couvrir tout le terrain nécessaire à leurs enquêtes. “Nous avons eu des dépôts où les historiens étaient allés et tout ce que nous avons demandé et sommes entrés et nous l’avons livré, ce genre de chose”, a-t-il déclaré. “Nous sommes donc toujours en mesure de faire la recherche et lorsque cela a été possible, nous avons pu nous rendre dans quelques-uns de ces endroits. Il y avait une société historique qui disait: ‘Nous allons simplement l’ouvrir pour vous et vous pouvez allez faire ce que vous voulez. Nous ne serons pas là, alors nous avons pu le faire. “

Le natif du Massachusetts ajoute qu’une telle prudence a vraiment profité à l’équipe en se concentrant sur les procédures, les techniques et l’équipement utilisé pour aider à mettre en œuvre plus de stratégies d’enquête grâce au temps qui lui est alloué. “Nous avons vraiment pu aider certaines personnes et capturer des preuves étonnantes tout en étant dans cette période difficile, cette quarantaine”, a-t-il déclaré à propos de l’avantage. “En fait, nous venons de terminer un tournage il y a quelques jours.”

Il partage que l’équipe a pris des mesures extraordinaires sur chaque cas pour assurer la sécurité de son équipage et de ceux qu’elle aide en se faisant tester avant chaque cas, en restant à l’intérieur et en ne se mêlant pas aux autres.

Alors que l’équipe adopte la stratégie unique de s’associer aux enquêteurs locaux pour chaque cas également, Tango révèle que lorsqu’il s’agit d’approcher des enquêtes, une grande partie repose sur des collègues enquêteurs qui ont besoin d’aide.

«Nous obtiendrons ces cas et nous faisons vraiment beaucoup plus de recherches que jamais auparavant», a-t-il déclaré avant de féliciter Travel Channel pour l’opportunité des ressources disponibles. «Grâce à cette recherche, nous sommes en mesure d’en savoir plus sur ces lieux et de trouver les informations réelles que nous donnerions maintenant à notre client ou propriétaire. Parce que souvent, ils disent: ‘Oh, nous avons entendu ça cette personne est morte ici, a été assassinée ou autre. Ensuite, nous entrerons et dirons: “ En fait, non, cela ne s’est pas produit ”, ou c’est le contraire où nous trouverons quelque chose d’assez traumatisant qui s’est passé, trouverons des noms, utiliserons ces noms pendant l’enquête et bien des fois, Je vais être honnête, cela fonctionne. Ces noms, si vous pouvez obtenir le bon nom, utiliser les bonnes questions, vous faites la bonne recherche, vous aurez une activité et c’est très utile pour nous, plonger vraiment profondément dans recherche.”

Bien que s’attaquer à la recherche soit un élément important de leurs cas, Gonsalves fait également l’éloge du travail avec les équipes locales, qui, selon lui, ont été “vraiment précieuses” grâce à toutes les “informations en temps réel” qu’ils reçoivent lors de l’enquête, ce qui permet à l’enquêteur de bien comprendre. l’affaire elle-même.

“Ils sont capables de vraiment vous mettre dans ce scénario, ce qui vous aide à enquêter, vous aide à réfuter les choses et cela vous aide à avoir de l’expérience”, a-t-il déclaré. “Mais aussi, qu’est-ce qu’il y a – cette personnalité est déjà familière avec les enquêteurs locaux. Ils sont parfois là depuis des mois, voire jusqu’à un an, et ils ont des interactions.”

Gonsalves continue en partageant que c’est “super” avec leur ajout. “Ils ont regardé les moniteurs pour nous quand nous sommes là-bas pour enquêter. Nous enquêtons avec eux. Nous avons appris des trucs des équipes locales. Ce n’est pas comme si nous arrivions et prenions le relais et disions: ‘Très bien, maintenant vous tu es seul. Sors d’ici. Rentre chez toi. Nous enquêtons avec eux. Ils sont les bienvenus là-bas tout le temps. Il est également très utile d’utiliser leurs connaissances. Cela a été vraiment génial – et comme Tango l’a dit, c’est ainsi que nous obtenons la plupart de ces cas, grâce à ces équipes locales. qui ont vraiment une situation de crise. Ils ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir ces réponses et ils viennent vers nous. “

Pour un aperçu du tout nouvel épisode de Ghost Nation diffusé samedi, connectez-vous ci-dessous. Hawes, Gonsalves, Tango et son collègue enquêteur Shari DeBenedetti passent en revue les événements paranormaux qui sévissent dans l’atelier de tatouage et de piercing Zone13 dans le New Jersey. Avec des événements étranges et de nouvelles preuves, l’équipe doit déterminer si le magasin est réellement hanté par l’un des anciens propriétaires de la propriété – une femme nommée Bertha.

Ghost Nation est diffusé le samedi à 21 h HE sur Travel Channel. Pour en savoir plus avec Steve, Tango, Ghost Nation et tout ce qui est paranormal, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com!