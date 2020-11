Gigi Hadid et Zayn Malik s’habillent pour la première photo avec leur bébé! | Réforme

Le beau couple du modèle Gigi hadid et le chanteur Zayn Malik, ont partagé leur première photo de famille avec leur bébé sur leurs réseaux sociaux et ont décidé que Halloween était la date idéale pour la présenter d’une manière très particulière.

Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​opté pour le jour de Halloween pour présenter leur bébé sur Instagram et même si on ne voit toujours pas son visage, le couple a dévoilé la première photo de leur famille en plein Halloween.

À travers les histoires du compte Instagram officiel du modèle, ils ont partagé avec leurs plus de 60 millions d’abonnés un Capturer dans lequel il pose à côté de Zayn Malik, qui tient sa petite fille fille, dont le nom n’a pas été révélé jusqu’à présent et en fait, elle vient d’avoir le 23 octobre, un mois.

Pour ce 2020, le costume de Gigi Hadid était basé sur un jeu vidéo intitulé “Valorant”, pour lequel elle a été vue dans un body bleu ultra moulant à imprimé graphique.

Pour sa part, Zayn Malik a choisi de s’habiller en magicien de la maison “Serpentard” de la fiction de “Harry Potter” et, concernant le petit ZiGi (comme beaucoup ont décidé de nommer le bébé alors que son vrai nom est connu), ses parents l’ont déguisée comme une mini version de “Hulk”.

C’est la première photo sur laquelle on peut observer Gigi hadid, Zayn Malik et leur bébé ensemble.

Bien que pour être vrai, cela s’était déjà produit depuis qu’ils avaient annoncé la naissance de leur fille, lorsque le chanteur britannique a révélé un tendre message suivi d’une photo dans laquelle il tenait la petite main de sa fille.

La top model a suivi avec une photo similaire dans laquelle elle a admis que sa fille “ changeait déjà son monde ”.

Sans aucun doute, cela a été un Halloween Contrairement à tout le monde, cependant, certaines célébrités n’ont pas cessé de montrer leurs plus beaux costumes, mais sans aucun doute Gigi et Zayn ont offert la prise la plus mignonne de la nuit, avec une tenue inattendue pour leur bébé.

Et bien qu’ils n’aient pas montré le visage de la fille, ses adeptes ne perdent pas l’espoir que très bientôt ils pourront rencontrer ce petit ange.

De son côté, bien que la photo n’ait été partagée que dans les histoires de Gigi, la mannequin a partagé une série de photographies où elle seule apparaît et montre son incroyable costume d’Halloween.

Choisissez votre lecteur », a écrit Gigi dans le post.

La photo a été partagée la nuit dernière et jusqu’à présent, elle compte plus de 3 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui crient pour enfin montrer la belle fille.

Comme vous le savez peut-être ou non, le mannequin couture et l’ancien membre de One Direction se sont rencontrés lors d’une soirée Victoria’s Secret en 2015 et presque immédiatement, la chanteuse a invité Gigi dans un restaurant chic de New York. .

Plus tard, les paparazzi les ont attrapés lorsqu’ils ont quitté ensemble une fête que Justin Bieber a donnée, après les American Music Awards, et les rumeurs d’une romance se multiplient de plus en plus.

Il est à noter qu’avant de commencer votre parade nuptiale, Hadid était sorti avec Cody Simpson et Joe Jonas, tandis que Zayn Il était fiancé à Perrie Edwards, qui a déclaré que Zayn y avait mis fin par SMS.

Après des jours de harcèlement par les paparazzi, en décembre 2015, Gigi et Zayn ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’ils n’étaient que de bons amis et en janvier, le mannequin a participé à la vidéo de la chanson “Pillowtalk” et un mois plus tard, ils ont confirmé leur engagement.

Sept mois après le début de leur relation, ils ont pris une pause, pour des raisons qu’ils n’ont pas révélées, cependant, certaines sources proches ont assuré qu’ils traversaient des problèmes de communication.

Fin 2016 et en 2017, ils ont défilé à travers chaque événement de mode de haut niveau, toujours souriants et amoureux, et aussi, ils ont passé des vacances avec toute la famille Hadid pour formaliser davantage leurs fréquentations.

Cependant, en mars 2018, ils ont annoncé qu’ils étaient séparés car apparemment le couple n’avait plus le temps de se voir en raison de leurs horaires de travail chargés.

Et ainsi de suite, ils se terminaient et revenaient jusqu’à ce que finalement il semble que tout ait été réglé dans leur relation, car maintenant ils ont une belle fille, et bien qu’ils ne soient pas encore mariés, ils ont été vus beaucoup mieux et plus forts.

