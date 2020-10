Gigi Hadid montre sa silhouette quelques semaines après l’accouchement | AP

Le beau modèle Gigi hadid a montré sa silhouette pour la première fois après avoir donné naissance à sa première fille avec la chanteuse Zayn Malik, l’une des naissances les plus attendues par des millions de fans des deux célébrités.

Gigi Hadid a partagé sa première photo après être devenue mère, et elle regarde honnêtement au-delà du spectaculaire.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​accueilli leur première fille fin septembre dernier et c’est à travers de tendres photos sur le réseau social Instagram que l’heureux couple a confirmé la naissance de leur bébé.

Notre fille est là, en bonne santé et belle… pour essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment, ce serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit humain dépasse ma compréhension. Je suis reconnaissant de la rencontrer, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble », a écrit Zayn dans un message.

«Notre petite fille nous a rejoints sur terre ce week-end et a déjà changé notre monde. Tellement amoureux », a écrit Gigi.

Il est à noter que jusqu’à présent, le couple n’a pas révélé le visage ou le nom de leur petite fille, cependant, Gigi elle a décidé de montrer sa silhouette post-partum quelques jours après l’accouchement.

La belle mannequin a posé en selfie devant le miroir, vêtue d’une tenue décontractée et d’une petite taille, montrant qu’elle se remet rapidement de l’accouchement et aussi à travers la description de la publication, elle a motivé ses followers à voter:

J’ai voté absent la semaine dernière avec ma fille à mes côtés, pour une Amérique que je veux qu’elle voie; mais pas seulement pour nous, pour les compatriotes les moins privilégiés, avec l’espoir d’une nation unie, empathique et d’un chef compatissant.

Comme prévu, le bébé est immédiatement devenu la nouvelle chérie, recevant des cadeaux de personnalités telles que Donatella Versace ou Taylor Swift, qui lui a envoyé toutes sortes de vêtements et d’accessoires pour la garder au chaud.

La publication a été partagée il y a deux jours et jusqu’à présent, elle compte plus de 3 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés, amis et famille qui sont surpris de la rapidité avec laquelle il a perdu du poids après avoir donné. il y a à peine quelques semaines.

Siss. C’est pour ça que je t’aime. Allons-y!!! VOTE “,” Merveilleux “,” nous savons que vous élèverez correctement votre fille et vos futurs enfants “,” même après la grossesse, vous êtes toujours belle et mince “,” fille, vous avez l’air si bien “, étaient quelques-uns des commentaires de ses followers .

Il est à noter que cette publication a été très applaudie par ses fans, qui en plus de montrer leur surprise devant la silhouette et la beauté de Gigi, a applaudi cette petite initiative pour promouvoir le vote américain.

Pour le moment, la mannequin est toujours en isolement volontaire avec Zayn et maintenant elle est une inspiration parmi ses fans en exhibant l’un des looks les plus modernes et colorés pour aller voter.

Cependant, cette chemise est un peu chère, car elle a un prix de plus de 2000 pesos mais le bon côté est que 15% de ses ventes iront à When We All Vote, une organisation vouée à encourager la participation à chaque élection. Américaine, montrant que la mode dépasse les tendances, devenant un excellent moyen d’exercer des droits.

Une autre chose qui a stupéfié des millions de personnes est que Gigi Il semble naturel, sans une goutte de maquillage et avec les cheveux baissés, montrant qu’il a une beauté incomparable.

Gigi vit sans aucun doute l’une des meilleures étapes de sa vie, et bien sûr, sa famille est extrêmement enthousiasmée par l’arrivée de leur magnifique bébé.

De plus, il y a quelques semaines, le retour de Zayn Malik à la musique a été annoncé, ce qui a sans aucun doute rendu fous ses millions de followers qui adorent ses chansons.

Son nouveau single s’appellera Better et il a annoncé la nouvelle à vos followers en plaçant une photographie avec le nom de la chanson accompagnée de ce que serait son illustration, qui est un robot très similaire aux Transformers.

Il convient de mentionner que la dernière fois que nous avons entendu quoi que ce soit de Zayn Malik C’était quand il a sorti son dernier album “Icarus Falls” en 2017 et depuis lors, il avait été hors des projecteurs et cette nouvelle a réjoui de nombreuses vies.

