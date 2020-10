Gigi Hadid donne le bon exemple à sa fille nouveau-née tout en exhortant ses compatriotes américains à sortir et à voter. Quelques jours à peine avant l’élection présidentielle du 3 novembre, la top-modèle a révélé qu’elle avait voté absent la semaine dernière avec sa petite fille juste à côté d’elle, posant pour un selfie miroir dans une chemise lisant «VOTE».

«J’ai voté absent la semaine dernière avec ma fille à côté de moi, pour une Amérique que je veux qu’elle voie; mais pas seulement pour nous – pour des compatriotes américains moins privilégiés, avec l’espoir d’une nation unifiée, empathique, & pour un leader compatissant », a écrit Hadid dans la légende. “VOUS AVEZ UNE SEMAINE ET UNE DEMI SI VOUS VOTEZ TÔT, JE SUIS FIER DE VOUS. SI VOUS AVEZ ENVOYÉ VOTRE BULLETIN D’ABSENCE, JE SUIS FIER DE VOUS. (&& Site de vote précoce Je suis fier de vous !!) SI VOUS ALLEZ AUX SONDAGES LE 3 NOVEMBRE, JE SUIS FIER DE VOUS. “

Ajoutant des diapositives supplémentaires de ressources de vote anticipé pour aider ses abonnés à exercer leur droit de vote en toute sécurité au milieu de la pandémie de coronavirus, elle a conclu: «Quel que soit votre PLAN, je suis fière de vous; assurez-vous d’en avoir un !!! Faites-le moi savoir ci-dessous. “

Hadid et son petit ami, Zayn Malik, ont accueilli leur fille en septembre et n’ont pas encore partagé publiquement son nom ou une photo de la petite fille. “Notre petite fille est ici, en bonne santé et belle”, a écrit l’ancien membre de One Direction sur les réseaux sociaux le 23 septembre, partageant une photo de sa main dans la sienne. “Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour cette petite humaine dépasse ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble.” Gigi a partagé une photo similaire peu de temps après, écrivant sur Instagram: «Notre fille nous a rejoints côté terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. Tellement amoureuse.

Hadid n’est pas la seule célébrité à exhorter ses partisans à sortir et à voter à cette élection. Selena Gomez a partagé une photo avec son autocollant “J’ai voté” sur Instagram, sous-titrant la photo, “Je viens de terminer de remplir mon bulletin de vote!” Reese Witherspoon a emboîté le pas, partageant une photo de son bulletin de vote scellé sur les réseaux sociaux. “Je l’ai fait! Vraiment? Ça fait du bien d’exercer mon droit de VOTE”, écrit-elle. “J’aime penser que le rayon de lumière passant à travers les arbres est TOUTES les femmes qui sont venues avant moi qui n’avaient pas ce droit fondamental. Ok … 18 jours avant l’élection! Avez-vous envoyé vos bulletins de vote ??”