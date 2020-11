L’initié a déclaré: «Pour l’instant, ils se sentent à l’aise de rester à Hadid Farm en Pennsylvanie. Gigi veut le plus d’intimité pour son bébé et veut pouvoir prendre soin d’elle en privé. La star a également reçu beaucoup de soutien de sa famille, y compris de sa mère. Yolanda Hadid et sa soeur Bella Hadid.

La source a ajouté: «Yolanda les aide énormément. Elle est leur infirmière à bord et ils sont tellement reconnaissants de l’avoir et Bella était tellement excitée de la voir pour la première fois et s’amuse déjà à faire ses courses et à l’habiller. “

Avec son costume d’Halloween inspiré du jeu «Valorant», Gigi Hadid est revenue pour «montrer» son corps quelques semaines après être devenue la maman de ZiGi, tandis que Zayn Malik était «Harry Potter». (Instagram / Zayn Malik)

Le mois passé, Gigi Il a également exprimé sa gratitude à ses amis et à sa famille pour leur soutien et leurs «cadeaux généreux» avec une lettre de remerciement manuscrite. Dans la note, elle a expliqué qu’elle avait été submergée par la quantité de belles choses que sa petite fille avait reçues et qu’elle avait essayé de montrer la plupart des cadeaux de la famille et des amis sur les réseaux sociaux.

«Je veux juste dire… Merci d’être ici, je pense aux nombreux cadeaux généreux que nous avons reçus qui ne sont pas appréciés du public. Le modèle a également précisé: «Si je n’ai pas publié quelque chose, ce n’est pas par manque de gratitude. Juste une nouvelle maman essayant de tout arranger pendant qu’elle dort! “

