je

En l’espace de six mois, Giles Scott a décidé de remporter deux des plus grands prix de la voile.

Alors que la majeure partie de la Grande-Bretagne dormira, à 2 h 15 vendredi, lui et Ineos Team UK lanceront la candidature de la nation pour une première victoire en Coupe de l’America dans le plus ancien trophée du sport.

La Prada Cup décide qui affrontera l’équipe néo-zélandaise, championne en titre, et, chaque fois que le défi d’Ineos Team UK se terminera par la Coupe, Scott se tournera ensuite vers la défense du titre olympique qu’il a remporté dans la classe Finn aux derniers Jeux olympiques.

Le retard de Covid aux Jeux a conduit à ce qu’il appelle «une folle» 2021, et il s’est rendu en Nouvelle-Zélande pour la Coupe avec deux bateaux sur lesquels s’entraîner, bien que ces sorties sur l’eau se soient limitées à une poignée de fois.

«C’est loin d’être idéal», dit-il d’un ton neutre. «Nous étions bien préparés pour cela, mais le délai entre maintenant et les Jeux est minime et le programme de la Coupe prend à peu près tout mon temps. Cela signifie maintenant que j’ai un plan A, B et C pour la prochaine destination de Finn. »

La disparité entre les deux bateaux sur lesquels il court ne pourrait être plus flagrante. Comme il le dit: «C’est comme passer de la Formule 1 à un kart à pédales, ou d’un avion de chasse à un planeur, c’est ce genre de différence.»

en relation

La référence F1 est appropriée avec Ineos recevant le soutien de Toto Wolff et de son opération Mercedes, et Scott, en tant que tacticien, le bras droit du skipper Ben Ainslie, admet volontiers que son équipe veut être la Mercedes de l’eau. Mais dans la course d’échauffement avant Noël, il est devenu évident qu’ils étaient plutôt les retardataires de la grille.

«Il est raisonnablement juste de dire que c’était un peu un cauchemar pour nous et nous ne nous cachons pas derrière cela», a-t-il déclaré. «Nous avons été frappés comme rien d’autre avant Noël. Des temps assez sombres.

(Studio Borlenghi)

«Nous avons dû affronter et résoudre des problèmes et l’équipe a fait un très bon travail de résolution des problèmes tous les problèmes. Nous avons des solutions pour certains d’entre eux, mais nous ne nous sentons toujours pas aussi confiants dans la partie la plus légère de la vitesse du vent. Mais dans l’America’s Cup, votre plus grand ennemi est toujours le temps.

Le message est qu’Ineos a encore du pain sur la planche pour être les challengers officiels des Kiwis lors de la Coupe de l’America de mars, bien que Scott soit catégorique que lui, Ainslie et le milliardaire Sir Jim Ratcliffe sont là pour le long terme sans importance de la façon dont la course actuelle se joue en dehors.

À propos de la perspective de la victoire, Scott a déclaré: «Je pense que nous conservons cela comme une possibilité – c’est pourquoi nous le faisons – mais nous savons que ce sera très difficile d’où nous venons.

Cette course contre la montre signifie plus de temps passé par les cerveaux derrière le bateau hors de l’eau qu’à s’entraîner dessus, mais Scott est convaincu que l’équipage britannique est «aussi bon que n’importe qui».

(Harry KH)

La deuxième partie de son double de voile 2021 semble infiniment plus réalisable, et il a déjà quatre voyages à Tokyo à son actif pour avoir fait des courses d’entraînement en Finn, bien qu’il y a quelque temps maintenant.

«Ce serait un double», a-t-il dit à propos de son double acte invraisemblable. «J’ai eu une série de bons résultats dans ce cycle, mais je n’ai jamais été aussi dominant qu’avant 2016. C’était toujours un assaut chronométré sur les Jeux avant Covid, encore plus avec le calendrier modifié. Mais je pense que je peux rapidement me mettre en forme et être l’un des favoris.