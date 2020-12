C

Les airbags existent depuis si longtemps que vous oubliez qu’ils sont même là, prêts à vous sauver la vie dans un accident et à sauver des milliers de vies chaque année. Mais pour les motocyclistes, il s’agit d’un phénomène relativement révolutionnaire.

Le Standard a rendu compte de la veste sophistiquée – mais coûteuse – D-Air Carvemaster de la société italienne Dainese il y a plus d’un an, avec un airbag à déclenchement électronique intégré dans une veste de moto élégante. Il se gonfle autour du haut du corps du cycliste, à l’intérieur de la veste, créant une «enveloppe» de sécurité en cas de collision, amortissant les coups contre la route ou d’autres objets.

Aujourd’hui, cependant, le produit airbag moto le plus vendu n’est pas une veste électronique mais un “ gilet ” qui peut être porté sur n’importe quelle veste de vélo, offrant des niveaux élevés de protection en cas de collision. Le Helite Turtle 2 est déclenché par une lanière, attachée à une extrémité au vélo et à l’autre extrémité au gilet – faisant exploser l’airbag automatiquement lorsque le cycliste tombe.

C’est un produit tellement révolutionnaire qu’il est maintenant souvent porté par les motocyclistes et les motocyclistes de la police dans 18 forces britanniques différentes.

Fabriqué par la société française Helite et commercialisé ici par Helite UK, il se présente sous deux formes de base. Le Turtle 2 Air Vest (avec la lanière détachable) et le Helite E-Turtle, plus sophistiqué mais plus coûteux, qui détecte lorsqu’un accident est imminent avec une “ technologie d’algorithme ”, similaire à celle utilisée dans les voitures, et qui déclenche l’airbag électroniquement.

Nous avons testé le Turtle2 Air Vest, plus accessible, pour voir comment il fonctionnait pendant les trajets à destination et en provenance de Londres. C’est dans la capitale, après tout, que 1019 motocyclistes ont été tués et gravement blessés en 2019 – éclipsant le chiffre comparatif des victimes pour les cyclistes (778).

Les chiffres de Transport for London montrent qu’en 2019, 31 motocyclistes sont morts dans la capitale, contre cinq cyclistes, malgré une attention beaucoup plus élevée accordée à la sécurité à vélo. Ainsi, malgré les vitesses relativement faibles à Londres, des couches supplémentaires de sécurité sont désespérément nécessaires.

Pour les motocyclistes londoniens, la dernière technologie de coussin gonflable – en plus d’une conduite habile et de routes mieux conçues qui donnent plus d’espace aux motards – fait partie de la solution de sécurité.

Helite’s Turtle 2 Air Vest comprend une coque extérieure résistante à l’usure et à l’abrasion renfermant une protection dorsale haute performance et un coussin gonflable qui – une fois déclenché par une petite cartouche de gaz remplaçable – se gonfle puissamment pour créer un tube protecteur instantané protéger les organes vitaux du cavalier.

Gonflé en moins d’un dixième de seconde, lorsque la force exercée sur l’attache active la cartouche, il enveloppe la colonne vertébrale et les organes internes du cycliste dans un système protecteur de «tubes», visant à minimiser les blessures. Gonflé en moins d’un clin d’œil, il reste gonflé suffisamment longtemps pour assurer une protection même si le cycliste glisse sur la route.

Un avantage supplémentaire du Turtle 2 est qu’en montant autour du bas du cou lors du gonflage, il aide à renforcer le casque, offrant également une certaine protection du cou.

En pratique, ne pas oublier d’attacher le gilet ajustable sur votre veste d’équitation standard et d’attacher l’attache à «l’ancre» du vélo est une corvée – mais vous vous y habituez.

Correctement ajustée, la longe de la veste pneumatique permet au cycliste de se tenir debout sur les repose-pieds – pratique pour monter et descendre ou pour rouler sur un sol accidenté – et lorsqu’elle est portée, elle est légère pour se sentir entièrement à l’aise.

Il est disponible en haute visibilité – ainsi qu’en noir – pour aider les cyclistes à se démarquer dans la circulation. S’il a explosé dans un “ off ”, le gilet peut être équipé d’une cartouche de gaz de remplacement – coûtant environ 20 £ – en quelques minutes au bord de la route, contrairement à certaines vestes d’airbag qui doivent être renvoyées pour être rechargées.

Les avantages du gilet Helite sont évidents et bienvenus, bien qu’il y ait aussi des inconvénients. L’inconvénient le plus évident est que – un peu comme une ceinture de sécurité – une fois portée, vous vous sentez nue sans elle. Il n’y a donc plus de mordant dans les magasins sans attacher d’abord le gilet à trois boucles, même si vous êtes pressé.

La tortue ajoute une légère couche de chaleur; pas toujours souhaitable, surtout par temps ensoleillé. Le gilet peut également obstruer les bouches d’aération de la veste de moto; la réponse est d’expérimenter l’ajustement et l’ajustement pour obtenir le meilleur de tous les mondes.

Un autre inconvénient – du moins au début – est de ne pas oublier de détacher le gilet avant de s’éloigner du vélo. Heureusement, vous recevez un léger rappel lorsque la sangle se resserre – et ce n’est pas suffisant pour déclencher l’airbag. La veste ne pèse qu’environ 1,75 kilogramme mais – combinée au poids de votre veste de moto – elle est lourde lorsque vous la transportez.

L’autre problème est le coût. À 525 £, la Turtle2 est plus coûteuse que de nombreuses vestes de moto de bonne qualité. L’e-Turtle électronique – ne nécessitant aucune attache – coûte encore plus cher, de 625 £ à 775 £, selon les spécifications.

Pour beaucoup – en particulier les livreurs mal formés qui pourraient en avoir le plus besoin – le coût est prohibitif. D’autres estiment qu’il suffit d’un seul accident sans blessure pour en valoir la peine, quel qu’en soit le coût.

Comme le fait remarquer le directeur général d’Helite UK, Peter Riley: «Les coureurs sont ravis de nos gilets, mais surtout après qu’ils sont tombés.»