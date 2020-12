L’actrice Anderson, 52 ans, et l’écrivain de The Crown Morgan, 57 ans, qui ont collaboré à la dernière série du drame royal de Netflix, auraient appelé le temps sur leur relation.

Selon le Mail, la scission est à l’amiable – les deux luttant pour jongler avec les engagements professionnels et familiaux.

Le couple, qui sort ensemble depuis 2016 mais n’a jamais partagé de maison, serait toujours ami.

Un représentant d’Anderson a déclaré qu’ils n’avaient pas fait de commentaires sur sa vie privée. L’équipe de Morgan a été contactée pour commentaires.

L’actrice Sex Education a également Oscar, 14 ans, et Felix, 12 ans, avec son ex partenaire Mark Griffiths, avec qui elle est sortie jusqu’en 2012.

La star de l’automne a également été mariée au réalisateur de documentaires Julian Ozanne de 2004 à 2006.

Morgan, nominé aux Oscars, qui a remporté un BAFTA pour la mini-série The Lost Honor Of Christopher Jefferies, était marié à Lila Schwarzenberg – née la princesse Anna Carolina zu Schwarzenberg – jusqu’en 2014. Le couple a cinq enfants.

Morgan, dont les succès cinématographiques incluent The Queen et Tinker Tailor Soldier Spy, est en train d’écrire le scénario de la cinquième saison de The Crown, avec Imelda Staunton dépeignant notre souverain.

Plus tôt cette année, Anderson a déclaré que le couple n’avait pas l’intention de vivre ensemble et qu’en fait la cohabitation «serait la fin» de leur relation.

Parlant de sa relation avec le Times, elle a déclaré: «Si nous le faisions, ce serait la fin de nous. Cela fonctionne si bien que ça l’est, c’est si spécial quand nous nous réunissons. Et quand je suis avec mes enfants, je peux être complètement là pour eux. C’est exitant.

«Nous choisissons quand être ensemble. Il n’y a rien qui nous enferme, rien qui soulève cette peur de «Oh mon Dieu, je ne peux pas partir parce que ce qui va arriver à la maison, comment allons-nous nous séparer?

«La personne avec qui je veux être me manque, ce qui est très agréable. Et c’est tellement énorme pour moi de pouvoir voir un pantalon laissé par terre chez mon partenaire et de les enjamber et de ne pas sentir que c’est mon travail de faire quelque chose!

