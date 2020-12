Gillian Anderson révèle des images des coulisses de la Couronne | Instagram

S’il y a quelque chose que les fans de la série The Crown aspirent, c’est de continuer à connaître les détails de la quatrième saison victorieuse et d’autres chapitres qui suivront après, après le succès retentissant de cet épisode, l’actrice anglo-américaine Gillian Anderson Il a partagé des images qui dépassent la réalité.

L’étoile, Gillian Anderson, a été connue pour son image de l’emblématique Premier ministre britannique Margaret Thatcher, mieux connue sous le nom de “Damme de fer“Il a récemment révélé des images que la plupart des fans du drame royal à succès verront dans les coulisses.

Sans aucun doute, les photographies du “dans les coulisses«Ce serait l’une des parties préférées de la production après un travail acharné et fructueux, les images ne pourraient pas être plus réelles et d’après ce que vous voyez, elles sont également très amusantes.

À travers plusieurs images, on peut voir les membres de la distribution, parmi lesquels Olivia Colman complètement dépouillée de son visage avec presque aucun geste pour donner vie à Reine Isabel ainsi que l’histrionic renommée, Helena Bonham Carter sur le plateau.

Sur scène, Windsor Ils représentent une famille primitive et très éloignée, cependant, les acteurs ont également pu partager des moments amusants tout en interprétant les scènes du drame Netflix.

Anderson dévoilerait certains de ces bons moments de l’équipe dans les coulisses depuis mardi dernier, le 1er décembre.

Certaines autres images ont capturé les actrices au moment de l’enregistrement des épisodes de la série à succès qui se sont également déroulés dans différents contextes. L’un d’eux à Balmoral, la maison de vacances du monarque d’Écosse.

Dans l’un d’eux, Gillian elle-même apparaît en souriant largement à l’arrière d’une voiturette de golf avec l’actrice qui joue la reine Elizabeth, Olivia Colman.

Et rien de plus agréable que de voir une autre des cartes postales où pas une pluie tenace n’a arraché les sourires et la bonne humeur de Gillian et Olivia Colman elles-mêmes, qui semblent souriantes sous les parapluies.

Le compte Netflix au Royaume-Uni a commenté, “juste des légendes”, et nous devons être d’accord.

Apparemment, les deux femmes les plus importantes et les plus puissantes de Grande-Bretagne, qui sur une vraie scène pourraient presque se faire face, Margaret Thatcher, interprétée par Gillian Anderson et la reine Elizabeth qui était interprétée par Olivia Colman, montrent le meilleur côté de ce drame et une bonne chimie. qui a surgi entre les deux.

Apparemment, ce ne seraient que quelques-unes des anecdotes mémorables, et certaines d’entre elles n’auraient même pas besoin d’une description, il suffit de regarder les visages des interprètes pour décrire certaines de leurs pensées.

Le protagoniste même des films et séries X-File, des séries comme “S3x Education”, etc., Gillian Anderson a également partagé une vidéo dans laquelle “Sa Majesté” (la reine Elizabeth) semble conduire une voiture à reculons tout en se préparant pour une scène . “On filme?” Demanda Olivia. “Nous le sommes,” répondit Gillian.

Olivia a répondu: “Cela pourrait être le dernier film que vous faites”, faisant apparemment référence à ses compétences de conduite douteuses. Gillian a plaisanté: “Je sais, c’est pourquoi je le prends.”

Gillian Anderson est arrivée dans la quatrième saison pour jouer la première femme à servir en tant que ministre britannique, une femme sans précédent avec une force et une détermination qui l’ont amenée à être décrite comme une “femme de fer” et qui à l’époque rivalisait avec le courage de l’un des monarques les plus anciens de l’histoire de la Grande-Bretagne, la reine Elizabeth, qui aurait également été appelée «l’incassable».