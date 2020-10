HISTOIRES CONNEXES

Un voyage de retour à Stars Hollow reste dans les cartes, bien qu’une myriade d’obstacles subsistent.

Offrant une mise à jour sur un suivi possible de la renaissance de Netflix en 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life, la créatrice de la série Amy Sherman-Palladino souligne que le manque d’histoires riches n’est pas ce qui fait obstacle à une suite.

«Ce qu’il y a de bien avec les familles, c’est qu’il y a toujours des histoires à raconter», a récemment expliqué Sherman-Palladino lors d’une table ronde virtuelle du Festival du film de Woodstock (animée par le vôtre). “[Gilmore] n’est pas comme un monstre [franchise] ou «Les extraterrestres sont venus en ville! ou «Nous avons enfin découvert qui a tué Laura Palmer et c’est une situation de type over»]. Il n’y aura jamais de fermeture entre Lorelai et Emily. Déjà. Et plus Rory vieillit et plus elle trouve sa place et a sa propre vie – et elle va potentiellement avoir un bébé – elle va être en conflit avec Lorelai. Le conflit, l’histoire et le voyage ne sont pas un problème. »

Sherman-Palladino dit qu’elle et son collaborateur / mari Daniel Palladino «pensent à» de nouvelles intrigues de Gilmore «tout le temps», ajoutant: «Nous marchons dans la rue et nous nous disons: ‘Oh, merde, ça être une grande histoire de Gilmore. ”

Alors quel est le problème? “Il n’y a pas [obstacle] derrière, sauf pour les vies et les gens qui font [other] choses », affirme Sherman-Palladino, qui se prépare à lancer la production de la saison 4 de sa comédie Amazon primée aux Emmy, The Marvelous Mrs. “[A Year in the Life] C’était l’un de ces moments de kismet où nous nous regardions tous et nous disions: “ Eh bien, prenons quelques mois et traînons ensemble et rappelons-nous pourquoi nous nous sommes rendus fous. ” Et ce fut une expérience merveilleuse. Je crois vraiment que si le moment est venu et que les filles sont là où elles doivent être dans leur vie [it could happen]. »

En attendant, “Lauren [Graham] est en deux séries en ce moment », note AS-P, faisant référence à la liste de lecture extraordinaire de Zoey sur NBC et aux prochains Mighty Ducks à Disney +. «Et Alexis [Bledel] est dans Handmaid’s Tale. Ils ont tous des choses … Mais si ça [kismet] le moment se présente à nouveau [we’d do it] dans une seconde chaude.

Parallèlement au 20e anniversaire de Gilmore Girls, A Year in the Life fera ses débuts à la télévision sur The CW dans le cadre d’un événement de la semaine de Thanksgiving de quatre nuits (détails ici).