Les plans de Gisele et Tom passeraient par la démolition de la maison qui occupe actuellement le terrain pour construire la maison de leurs rêves, selon le portail Page Six: «C’est l’une des communautés résidentielles les plus riches, les plus privées et les plus sûres de Miami Beach et des environs. le monde », a déclaré Michael Light, du portail immobilier de Miami Luxury Homes.

«La vie privée et la sécurité sont une priorité pour les voisins, et ils y parviennent parce qu’Indian Creek a sa propre force de police privée, ainsi qu’une patrouille maritime armée 24 heures sur 24, sept jours sur sept, qui surveille les eaux. qui entourent l’île », a ajouté Light.

Voici Indian Creek, le nouveau quartier de Gisele Bündchen et Tom Brady. (Google Maps)

Parmi ses nouveaux voisins se trouve l’une des confrères professionnelles du mannequin, Adriana Lima, qui possède l’une des trois douzaines de maisons construites sur le périmètre de l’île, même si la rumeur veut qu’elle envisage de la vendre.

Le chanteur Julio Iglesias, le golfeur Raymond Floyd, l’investisseur Carl Icahn, l’homme d’affaires Barry K. Schwartz, l’ancien joueur de baseball professionnel Derek Jeter et l’homme d’affaires Jeffrey Soffer, qui vivent à la région pendant des années.