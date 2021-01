Le festival de longue date, qui a été contraint d’abandonner son 50e anniversaire en 2020, est maintenant devenu le premier grand festival britannique à se rallier officiellement à ses projets d’été.

Dans un communiqué, les organisateurs Michael et Emily Eavis ont déclaré: «Avec grand regret, nous devons annoncer que le festival de Glastonbury de cette année n’aura pas lieu et que ce sera une autre année de jachère forcée pour nous.

“Malgré nos efforts pour déplacer le Ciel et la Terre, il est devenu clair que nous ne pourrons tout simplement pas faire en sorte que le Festival ait lieu cette année. Nous sommes désolés de vous laisser tomber.

«Comme l’année dernière, nous souhaitons offrir à tous ceux qui ont obtenu un billet en octobre 2019 la possibilité de reporter leur dépôt de 50 £ sur l’année prochaine et garantir la possibilité d’acheter un billet pour Glastonbury 2022. Nous sommes très reconnaissants de la foi et la confiance placées en nous par ceux d’entre vous qui ont des dépôts, et nous sommes convaincus que nous pouvons offrir quelque chose de vraiment spécial pour nous tous en 2022!

“Nous vous remercions pour votre incroyable soutien continu et attendons avec impatience des temps meilleurs à venir.”

La nouvelle est un coup dur pour la scène des festivals britannique dans son ensemble, qui espérait un retour aux événements en direct cette année, après que le calendrier 2020 ait été pratiquement effacé par la pandémie.

Un certain nombre de personnalités de premier plan avaient exprimé l’espoir que des vaccinations généralisées, des tests rapides et un système d’assurance financé par le gouvernement pourraient ouvrir la voie à la bonne marche des festivals.

Dans l’état actuel des choses, d’autres grands événements musicaux tels que Reading et Leeds, Download, Isle of Wight et Creamfields font toujours la publicité des line-ups et vendent des billets pour 2020.