Les actrices Glenn Close et Amy Adams jouent dans le film Hillbilly, une élégie rurale, réalisé par le lauréat d’un Oscar Ron Howard et qui arrive sur Netflix ce mardi 24 novembre, a rapporté l’agence AP.

Le film est basé sur le best-seller de l’auteur JD Vance. L’œuvre est un puissant mémoire personnel qui offre une fenêtre sur le voyage le plus intime de survie et de triomphe d’une famille.

Après trois générations colorées à travers leurs luttes uniques, l’histoire de famille de JD Vance explore les hauts et les bas et les expériences de sa famille.

Le livre est devenu un best-seller surprenant et il n’a pas été facile de déplacer l’œuvre vers le grand écran, en raison des doutes de l’auteur. Mais Ron Howard est arrivé pour convaincre Vance.

«Je lui ai expliqué que je n’étais pas tellement intéressé par les aspects politiques du livre, mais que je voulais raconter cette histoire de famille en me concentrant sur les personnages, en capturant les périodes de temps qu’il me décrivait comme les deux plus précaires et même dangereuses de son histoire. Il n’était pas sûr, mais nous avons passé du temps ensemble et avons finalement décidé d’aller de l’avant avec le projet, avec le soutien de Netflix », a-t-il révélé.