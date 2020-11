Comment était-ce de jouer avec Diego Maradona dans le témoignage d’Ossie Ardiles en 1986?

Ce fût une nuit merveilleuse. Les témoignages peuvent parfois être une occasion très discrète. C’était une salle pleine, l’Inter Milan est venu, c’était un très bon match et avec Maradona qui jouait, l’ambiance était incroyable. Quand Ossie l’a amené dans le vestiaire, il ne connaissait pas l’anglais et je ne connaissais pas trop l’espagnol, alors nous avons fini par hocher la tête et des trucs comme ça.

Je pense que je lui ai donné la chemise No10 à porter et j’ai porté la chemise No11 la nuit. C’était merveilleux. Dès que nous sommes sortis sur le terrain et que le ballon est sorti, c’était presque comme si le football était notre interprète et nous avions un petit lien. C’était fascinant de jouer avec lui et un grand honneur. Nous venons de gélifier. C’est incroyable ce que fait le football, il brise les barrières linguistiques. C’était une nuit magique.

Diego Maradona – En images

Maradona en action à la Coupe du monde 1986

La main de Dieu

Maradona sur le terrain pour Napoli contre l’AC Milan en 1990

Maradona joue pour les Argentinos Juniors

Maradona célèbre sa victoire à la Coupe du monde 1986

Maradona à la Coupe du monde 1994

Maradona fait la queue pour l’Argentine en 1985

La légende jouant pour Naples contre Hambourg en 1987

Une photo emblématique de Maradona affrontant la Belgique à la Coupe du monde 1982

Maradona tournage en 1985

Maradona en tant qu’entraîneur-chef de l’Argentine avec Messi à la Coupe du monde 2010

Ronaldo et Maradona: deux légendes du jeu

La main de Dieu: Maradona rencontre le pape François

Maradona célèbre sa victoire à la Coupe du monde 1986

Maradona en vol en 1985

Maradona joue pour Tottenham dans le témoignage d’Ossie Ardiles en 1986

Attrapez-le si vous le pouvez: Maradona contre l’Angleterre à la Coupe du monde 1986

Maradona victime d’une faute lors de la Coupe du monde de l’Argentine 1986 contre la Corée du Sud

Maradona pendant son temps en tant que manager de l’Argentine à la Coupe du monde 2010

Maradona remporte le “ but du siècle ” de la Fifa en 2002

Maradona accueillie par Pelé en 1987

Maradona marquant son “ But du siècle ” contre l’Angleterre en 1986

Gloire en Coupe du monde pour Maradona en 1986

Le tristement célèbre but de la “ Main de Dieu ” contre l’Angleterre en 1986

La semaine dernière, vous avez dit que Maradona était le meilleur joueur que vous ayez jamais vu. Qu’est-ce qui, à votre avis, le place devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo de l’époque actuelle?

Il est toujours difficile de comparer différentes époques du football. Je n’ai pas vu le meilleur de Pelé donc il est très difficile de juger. Il y avait Johan Cruyff, de merveilleux joueurs. Mais parfois, vous devez juger de ce que ce serait l’inverse. Peut-être que Maradona ne joue pas à cette époque, je pense à Messi et Ronaldo qui remontent aux années 1980 et font ce que Maradona a fait avec un ballon de football. Il avait l’habitude de se faire botter les dents sur les mauvais terrains.

La façon dont il caressait le ballon, c’était comme quand il est né, il y avait un ballon de football attaché à son pied. Cela lui semblait si naturel. Il n’était que petit et pour montrer sa force et son caractère. . . Je l’ai mis au-dessus de tout le monde à cause des règles de l’époque. Il a remporté la Coupe du monde avec une équipe argentine très moyenne, puis est allé à Naples et a fait ce qu’il a fait là-bas.

Lionel Messi a rendu hommage à Diego Maradona dimanche.

Qu’avez-vous pensé du match entre Chelsea et Tottenham et que pensez-vous qu’il nous a dit sur les deux équipes?

Je pensais qu’un match nul était probablement juste à la fin. Chelsea était la meilleure équipe avec la possession, mais ce fut une bataille acharnée et la tactique l’a emporté à la fin de la journée. Heung min-Son était un peu calme pour Tottenham et Harry Kane n’était pas assez dans la boîte. Ils faisaient un travail pour l’équipe défensive, mais cela ne leur a jamais permis de faire avancer autant de corps. Au début du jeu, c’était «Voyons si nous pouvons aller de l’avant» et cela aurait convenu aux Spurs.

Du point de vue de Chelsea, ils savaient qu’ils devaient être un peu gardés parce que Tottenham essaierait de les frapper au comptoir. Ils ont trouvé très difficile de briser Tottenham pour être honnête. Ils voulaient tous les deux gagner le match, mais quand il s’agit des 15 à 20 dernières minutes d’un match, les deux managers pensent qu’ils ne veulent pas perdre. Certainement du point de vue de Tottenham car un point les place toujours en tête de la Ligue. Alors ils deviennent un peu prudents. L’arrêt d’Hugo Lloris sur Mason Mount était exceptionnel et Olivier Giroud a la meilleure opportunité du match, sur son pied gauche également. Il se donnera des coups de pied.

Que pensez-vous que West Ham peut réaliser sous David Moyes cette saison?

Je ne pense pas qu’ils seront en bas ou auront ce combat de relégation qu’ils ont eu l’année dernière. David a récupéré ce cinq qui fonctionne bien pour eux et il ne cherche pas à changer l’équipe. OK, quelques blessures et il y a un tweak ici et là. Michail Antonio a été exceptionnel, Sébastien Haller est entré et a joué son rôle, le milieu de terrain ne change pas grand-chose du tout. . . il y a donc une continuité et une croyance à propos de West Ham.

Je peux les voir terminer dans le top 10, sans l’ombre d’un doute. Peut-être même sixième ou septième dans leur démarche. Ils sont très bien organisés et ils ont un bon équilibre entre une bonne défense et des équipes offensives. Je pense vraiment que David fait du bon travail en ce moment.