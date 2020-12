F

Si Frank Lampard a raison de dire qu’il est «ridicule» de dire que Chelsea prétend au titre à ses souvenirs de la légende italienne Paolo Rossi et s’il prendrait Garth Crooks et Steve Archibald au-dessus de Harry Kane et Heung-min Son, ici Sport standard Le nouveau chroniqueur Glenn Hoddle répond à vos questions et choisit le joueur qu’il regardera fermer cette semaine.

Ann: Qu’avez-vous pensé des commentaires de Frank Lampard samedi selon lesquels il est «ridicule» de dire que Chelsea prétend au titre parce que son équipe n’est pas prête à défier cette saison?

C’est un peu comme Jose Mourinho qui dit que Tottenham est comme un «petit poney» dans la course par rapport aux chevaux de course pur-sang. Je peux voir d’où vient Frank.

Mais s’il y a une saison où quelqu’un peut passer et gagner la Premier League, cela pourrait être cette année. Vous n’avez qu’à regarder les résultats du week-end dernier. Maintenant, Chelsea a fait venir Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech, ils ont une puissance de feu incroyable, et ils ont fait venir Thiago Silva et ont amené un gardien de but qui semble avoir réglé leurs problèmes défensifs.

Je peux voir pourquoi Frank le sous-estime, et oui Liverpool et Manchester City sont toujours les favoris, mais Chelsea et Tottenham ont une chance de se battre.

Clive: Garth Crooks et Steve Archibald ou Harry Kane et Heung-min Son – qui auriez-vous dans votre équipe aujourd’hui?

C’est une si bonne question! C’est si difficile pour moi.

Je dois aller avec les joueurs avec lesquels j’ai joué. Écoutez, j’adorerais jouer là-bas avec Harry Kane et Son maintenant, absolument. Mais Archibald et Crooks convenaient parfaitement à mon jeu, je leur convenais et ils me convenaient. Parce que j’avais des options pour planter cette balle derrière les défenseurs et ils ont fait ces courses.

Donc, parce que j’ai joué avec eux, je dois dire Archibald et Crooks! Et probablement juste au cas où je les croiserais!

David: Comment Declan Rice a-t-il développé son jeu cette saison. Pouvons-nous le garder à West Ham si nous continuons à progresser sous David Moyes?

Telle est la grande question pour West Ham. Ils connaissent une excellente saison et lui-même connaît une excellente saison. Nous savons qu’il a des capacités défensives, nous savons qu’il peut se glisser en défense si nécessaire, donc il sent assez bien le danger. Il garde le ballon et je pense qu’il vient d’ajouter un peu plus à ses passes.

C’est là qu’il doit s’améliorer un peu, il a besoin d’un peu plus de pénétration dans sa passe. Je pense qu’il voit la passe, mais je pensais qu’il était un peu réservé en pensant qu’il ne voulait pas la donner, alors jouez-la prudemment. C’est la prochaine étape pour lui et je vois des signes qu’il en sort et s’améliore.

Il joue avec Tomas Soucek au milieu de terrain, je pense qu’ils ont un bel équilibre là-bas où il sait quand il peut éclater en avant et affecter le jeu de manière positive. Quand Soucek s’en va, il s’assoit. C’est un bon joueur maintenant, mais dans deux ou trois ans, et les fans de West Ham ne voudront pas m’entendre dire cela, je pense qu’il pourrait passer dans un club de haut niveau.

Enzo: Quels sont vos souvenirs de Paolo Rossi et de cette Coupe du monde 1982 quand il a joué pour l’Italie?

(Paolo Rossi, photographié ici en 1982 lors de la Coupe du monde, est décédé à 64 ans / .)

Il n’y a pas de meilleur exemple que ce magnifique match contre le Brésil lors de la Coupe du monde 1982 où il a réussi un triplé. Cette brillante équipe brésilienne n’a pas pu l’arrêter. Il était un attaquant incroyable et adorait marquer des buts. Tu ne pourrais jamais dormir contre lui.

C’était une autre triste perte pour le football.

Mon joueur à surveiller cette semaine est … James Ward-Prowse.

Il a eu une excellente saison et c’est en grande partie la raison pour laquelle Southampton se porte aussi bien qu’eux. Je pense qu’il peut se faufiler dans l’équipe d’Angleterre et dans une équipe que certains des grands clubs pourraient renifler. Southampton affrontera Arsenal mercredi et j’ai hâte de voir comment il continuera à se développer cette saison.

