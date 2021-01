g

Lenn Hoddle a déclaré que survivre à un arrêt cardiaque en 2018 l’avait inspiré à jouer sur The Masked Singer.

L’ancien footballeur et entraîneur anglais, âgé de 63 ans, s’est fait révéler son identité lors du programme ITV samedi soir après avoir été déguisé en grand-père Clock.

Il a déclaré que tomber malade en octobre 2018 l’avait encouragé à saisir l’opportunité de chanter à la télévision.

Parlant de la réponse à la révélation de son identité, Hoddle a déclaré: «Les gens ont été surpris. J’ai toujours chanté, que je sois bon ou non, c’est autre chose. J’adore chanter. J’adore ça depuis que j’ai 16 ou 17 ans. Je suis dans la musique.

«Mon fils est musicien. C’est un écrivain. Il s’est mis à la musique donc ça doit être dans la famille quelque part. J’aime tellement chanter.

Hoddle at the Grandfather Clock sur le spectacle

«Et pourquoi ne pas le faire comme une opportunité? Ce qui m’est arrivé il y a deux ans, j’ai la chance d’être ici pour être tout à fait honnête.

«Je me suis dit: ‘Pourquoi pas? Allons-y. Profitons-en. Profite de la vie’. Cela faisait également partie de la décision de participer à la série.

En 2018, Hoddle a subi un arrêt cardiaque sur le plateau de BT Sport, pour qui il est un expert régulier, peu de temps après avoir tourné un aperçu.

Un superviseur du son pour le radiodiffuseur était sur place pour administrer la RCR et il a été transporté à l’hôpital où il a subi un quadruple pontage cardiaque.

Hoddle a déclaré qu’il s’attendait à être taquiné par ses collègues à son retour au studio en direct après son tour sur The Masked Singer.

Il a déclaré: «Il y avait quelques messages texte vraiment amusants, mais je suis sûr qu’une fois que je reviendrai à faire un peu d’expertise en studio, il y aura un peu de tirage sur les jambes, ce à quoi vous vous attendez bien sûr.

«Mais j’étais content du travail. Je pense que j’ai fait un bon travail. Je ne me suis pas ridiculisé. J’avais peur de trébucher, comme je l’ai dit, dans les caisses comme les pieds.

«J’ai réussi à passer. Mais comme je l’ai dit, j’aurais adoré passer une semaine de plus, mais ce ne fut pas le cas. J’ai été satisfait de la façon dont cela s’est passé.

Hoddle a également rejeté l’idée qu’il pourrait apparaître dans d’autres compétitions télévisées telles que Strictly Come Dancing et I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Il a dit: «Au fil des ans, on m’a demandé de faire la jungle, strictement – nommez-le, on m’a demandé de le faire et j’ai dit: ‘Non, rien de tout cela’.

«Mais je leur ai dit que s’il y avait quelque chose sur le front du chant, faites-le moi savoir, nous aurons peut-être une fissure. Voilà comment cela s’est produit.

«Je m’en tiendrai juste derrière le micro si je fais quoi que ce soit à l’avenir.»

Le chanteur masqué est diffusé sur ITV à 19 heures le samedi.