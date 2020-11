Gloria Trevi a confondu ses fans avec son costume d’Halloween | .

Le chanteur mexicain Gloria Trevi a partagé une vidéo divertissante en direct avec ses fans vivant ensemble et parlant de leurs costumes d’Halloween, bien que son déguisement C’était évident, cela a fini par dérouter un peu ses fans qui ont pris cela pour quelque chose de drôle et ont commencé à plaisanter avec elle, quand elle l’a fait aussi.

L’interprète de “Tu ne voulais pas me blesser” a décidé de ressembler à une momie entière mais dans le style de Cléopâtre, mais ses propres fans ont commencé à faire certains commentaires, où ils ont fini par rire avec elle pour des idées extravagantes qu’ils partageaient et qui lui étaient supposément liées tenue.

Le costume de Gloria Trevi consistait à se couvrir le corps de bandages, elle a essayé de devenir une momie à la égyptienne, elle portait une couronne que cette culture utilisait habituellement en plus d’un bracelet sur son bras.

Gloria Trevi Elle a même plaisanté avec son costume, elle a même commenté que loin de ressembler à une momie égyptienne, elle ressemblait plus à la sorcière de Blanche-Neige, Gloria prenait son costume comme quelque chose de comique car en plus, une partie de ses ventes diminuait.

Il a décidé d’utiliser ce costume pour Halloween Parce que sa mère, quand elle était petite, la déguisait en momie et voulait revivre ce moment, c’était plutôt mignon de sa part d’en discuter avec ses fans.

Elle a commencé à partager un lien avec ses fans tout au long de la vidéo tant qu’ils étaient déguisés, c’était extrêmement divertissant puisque ses fans ont fini par l’adorer encore plus en raison du fait qu’ils partageaient quelques secondes avec l’une de ses idoles, prenant photos et bavarder un instant.

La seule qui se déguise avec ses fans c’est pourquoi tu es numéro un Baby », a écrit l’un de ses followers.

La raison du costume et de la vidéo en direct que la chanteuse a partagé avec et pour ses fans était précisément à leur demande, car ils lui ont demandé de s’habiller ensemble pour partager un live avec eux, prendre des photos et parler un moment.

Ses fans ont commenté qu’il ressemblait à une licorne, à une momie de Guanajuato et à d’autres personnages caractéristiques qui n’avaient rien à voir avec sa tenue, mais chacun d’entre eux Gloria Trevi c’était assez amusant et comique.

La personnalité de Gloria Trevi est plutôt gentille et calme, elle n’est pas du tout une personne irrévérencieuse, grossière et impolie comme le personnage qui a été créé pour elle depuis le début de sa carrière, elle est plutôt quelqu’un d’extrêmement mignon et affectueux avec ses fans, comme toute autre personne qui l’approche ou l’interroge.

Merci pour l’appel et pour vous souvenir de nous tous », a fièrement partagé un autre internaute.

La vidéo qu’il a faite Gloria Trevi Et à côté de ses abonnés, cela a duré environ 38 minutes et 35 secondes, plus tard, il s’est consacré à publier deux autres publications sur son Instagram avec différentes photographies, dans l’une d’entre elles, il apparaît tout le corps couvert de bandages de la tête aux pieds, le remerciant de ses fans pour l’avoir accompagnée, dans la seconde il y a plusieurs photos qu’elle a peut-être prises en faisant le Live.

Merci de m’avoir rejoint sur Halloween Life … Moi dans la momie de Cléopâtre selon », a écrit Gloria Trevi.

Sûrement à cause de la célébration d’Halloween, des millions de personnes se sont déguisées et ont commencé à vivre un peu malgré la pandémie provoquée par le coronavirus, mais ce qui est certain, c’est que peu de célébrités, artistes, chanteurs et personnalités Internet ont décidé de le faire Un spectacle en direct comme Gloria Trevi l’a fait avec ses fans, cela en dit long sur elle, ce n’est pas pour rien qu’elle est adorée par ses 4 millions de followers.

Gloria Trevi est l’une des rares célébrités à avoir travaillé dur pendant ces mois de pandémie, même si de nombreux artistes et chanteurs l’ont fait. L’interprète de “Soledad” a consacré plus de temps non seulement à son travail, mais aussi à ses disciples. qu’ils vous remercient beaucoup.

