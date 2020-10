Lors d’une interview pour l’émission Gustavo Adolfo Infante, A la minute où mon destin a changé, le chanteur Gloria Trevi Elle a déclaré qu’après avoir passé 4 ans, 8 mois et 8 jours en prison, elle n’a jamais reçu de condamnation définitive en plus d’annoncer que, comme elle, il y a beaucoup d’innocents à l’intérieur de la prison.

Après 16 ans de prison, l’interprète de Loose Hair a fait preuve de solidarité et a assuré qu’en raison d’un «gouvernement corrompu», ces personnes n’ont encore reçu aucune condamnation ni audition et sont dans l’incertitude quant à leur espoir d’être libérées. , parce que dans de nombreuses occasions, les gens n’ont pas assez de ressources pour se payer un bon avocat.

Gloria Trevi est originaire de Monterrey et de 1985 est dans l’industrie de la musique et du divertissement. C’est au CDMX qu’il rencontre l’arrangeur et producteur de musique Sergio Andrade.

Il y a quelques années, Gloria Trevi Elle a été accusée de la complicité qu’elle avait avec son partenaire d’alors, Sergio Andrade par le groupe criminel présumé Clan Trevi-Andrade, où ils ont maltraité des filles et des jeunes femmes, c’est pourquoi toutes deux ont été arrêtées et ont passé un certain temps en prison.

En 1997, Gloria a pris sa retraite de la scène suite au succès modéré de son émission de télévision XETU Remix. Plus tard, la chanteuse et son manager Sergio Andrade ils disparaissent à nouveau des médias, tandis qu’à Chihuahua, une plainte pénale a été déposée par les parents d’une jeune fille de 17 ans nommée Karina Yapor qui faisait partie de l’équipe de travail de la chanteuse et avait disparu avec la chanteuse, sa productrice et d’autres jeunes femmes.

Outre la situation juridique délicate,Gloria Trevi Oui Sergio Andrade Ils ont traversé un grand scandale, après que des accusations aient été divulguées contre le couple, pour la mort dans des circonstances suspectes de leur petite fille, née au Brésil, Ana Dalai, dont le corps a été disparu par Andrade avant son arrestation par la police.

L’arrestation du couple a eu lieu en janvier 2000 par la police de rivière de Janeiro, où Gloire elle a passé trois ans en prison. Le chanteur a été acquitté du crime par la justice mexicaine et libéré en 2004.

Par: El Heraldo de México