«Dans un monde avec tant de méchanceté, je suis très reconnaissant d’avoir pu passer trois ans à Oz. C’est ainsi que l’actrice Betty Gilpin revient sur son expérience avec GLOW, une émission pour laquelle elle a reçu trois nominations aux Primetime Emmy.

La comédie Netflix sur la lutte professionnelle féminine dans les années 1980 a été annulée de manière inattendue plus tôt cette semaine alors qu’elle avait déjà été renouvelée pour une quatrième saison.

«C’était le meilleur travail que j’aie jamais eu», écrit Gilpin dans un essai pour Vanity Fair, une pièce qu’elle décrit comme «les rêveries d’une marionnette boudeuse». Et pour clarifier à quel point cela a été un voyage pour elle, Gilpin revient à l’un de ses premiers rôles à la télévision – le Dr Carrie Roman, souvent déshabillé de l’infirmière Jackie. (Elle ne mentionne pas l’émission par son nom, mais les indices sont là.)

«Paniquée de ne jamais pouvoir subvenir à mes besoins en tant qu’acteur, il y a dix ans, j’ai fait un arc dans une émission où vous avez vu mes aréoles avant de voir mon visage», écrit-elle. «Évitant le contact visuel avec les fantômes des ancêtres, j’ai courageusement signé pour appuyer mon t – t contre l’objectif toutes les quatre montures pour Chipotle et weed money, tandis que les autres acteurs faisaient de vraies scènes entre les deux.

Mais deux des écrivains de Nurse Jackie – Liz Flahive et Carly Mensch, qui allaient créer GLOW – ont vu quelque chose de plus en Gilpin à l’époque. “Ils sont allés à l’encontre du mandat du frère et ont lentement changé le rôle en une actrice de personnage en colère au lieu d’une poupée gonflable pour augmenter les cotes”, écrit-elle.

En plus de tant de personnes dans les coulisses qui ont fait de GLOW, Gilpin remercie également quelques membres clés de la distribution. Elle exprime sa gratitude à «toutes les femmes clownes autour de moi sans pantalon qui m’ont fait rire si fort, tous les jours. Et dans cette mer de femmes sauvages, Marc Maron et Chris Lowell, deux garçons parfaits que j’aimerai pour toujours.

Et la star de la série Alison Brie obtient la mention finale, étant appelée l’épouvantail de Dorothy de Gilpin «parce que, bien sûr, tu vas me manquer le plus.»

L'éloge funèbre GLOW de Gilpin vous a-t-il encore rendu triste?