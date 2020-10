GLOW ne revient pas pour une quatrième et dernière saison. Selon Deadline, la série Netflix a été annulée en raison de la pandémie COVID-19. À l’origine, Netflix avait annoncé que GLOW reviendrait pour une saison de plus, et les acteurs et l’équipe ont commencé le tournage au début de l’année.

“COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre objectif. COVID a apparemment également retiré notre émission. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW”, ont déclaré les créateurs de la série Liz Flahive et Carly Mensch dans un communiqué. à la date limite. “Nous avons eu la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et lutter. Et maintenant c’est parti. Il se passe beaucoup de choses s-y dans le monde qui sont bien plus importantes que cela en ce moment. Mais ça craint quand même de ne plus revoir ces 15 femmes ensemble. ”

Flahive et Mensch ont également déclaré qu’ils manqueraient le «casting de clowns bizarres et notre équipe héroïque», tout en mentionnant «c’était le meilleur travail». GLOW était à trois semaines de tournage de la saison 4 lorsque la production a été interrompue en raison de la pandémie. Deadline a noté qu’un épisode était terminé et que la production avait commencé le second. Deadline a également mentionné que GLOW est une série coûteuse qui avait une très grande distribution. Il a été rapporté que la quatrième saison de GLOW n’aurait pas été publiée avant 2022.

“Nous avons pris la décision difficile de ne pas faire une quatrième saison de GLOW en raison de COVID, ce qui rend le tournage de ce spectacle physiquement intime avec sa grande distribution d’ensemble particulièrement difficile”, a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué à Deadline. “Nous sommes très reconnaissants aux créateurs Liz Flahive et Carly Mensch, Jenji Kohan et à tous les scénaristes, acteurs et équipe d’avoir partagé cette histoire sur les femmes incroyables de GLOW avec nous et le monde.”

GLOW, qui signifie Gorgeous Ladies of Wrestling, a commencé à diffuser sur Nexflix en 2017. Quelques-uns des habitués de la série étaient Alison Brie, Betty Gilpin, Marc Maron, Britt Baron, Kate Nash, Jackie Tohn et Brittney Young. La série a été un grand succès pour Netflix car elle a remporté 15 nominations aux Emmy et trois victoires au cours de sa course. La troisième saison a vu les dames de GLOW se produire à Las Vegas et s’est terminée avec la reprise de l’émission télévisée à Los Angeles.