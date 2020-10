GLOW signifie maintenant les magnifiques dames de WTF?

Netflix a annulé son émission de lutte centrée sur les femmes, déjà renouvelée, qui n’ira plus de l’avant avec la production de la saison 4, rapporte notre site sœur Deadline. La quatrième saison, commandée en août 2019, devait être la dernière série d’épisodes de GLOW.

Malheureusement pour les fans, cela signifie qu’il n’y aura pas de résolution sur l’argument de fin de la saison 3 de Debbie et Ruth, dans lequel Debbie de Betty Gilpin a révélé à Ruth d’Alison Brie que Bash achetait un réseau de télévision … seulement pour que Ruth admette qu’elle ne l’a pas fait veut être impliqué dans la nouvelle entreprise de son amie. «Je ne veux pas ce que tu veux», a dit Ruth à Debbie, avant de monter à bord d’un avion pour les vacances. (Cinquante-neuf pour cent des lecteurs de TVLine ont attribué à la troisième saison la note «A».)

«COVID a tué de vrais humains. C’est une tragédie nationale et devrait être notre objectif. COVID a également supprimé notre émission. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW », ont déclaré les créateurs de la série Carly Mensch et Liz Flahive dans un communiqué. «On nous a donné la liberté créative de faire une comédie compliquée sur les femmes et de raconter leurs histoires. Et lutter. Et maintenant c’est parti. Il se passe beaucoup de choses merdiques dans le monde qui sont bien plus importantes que ça en ce moment. Mais ça craint toujours que nous ne puissions pas revoir ces 15 femmes ensemble.

Ils ont ajouté: «Nous regretterons notre casting de clowns bizarres et notre équipe héroïque. C’était le meilleur travail… Inscrivez-vous pour voter. Et s’il vous plaît, votez.

