Google remplace son logo emblématique de l’enveloppe Gmail par un design beaucoup plus conforme aux autres produits Google. Le nouveau logo Gmail est désormais un M composé des couleurs de la marque de base bleu, rouge, jaune et vert de Google. Il correspond plus étroitement à des logos similaires pour Google lui-même, Google Maps, Google Photos, Chrome et bien d’autres produits Google. L’enveloppe n’est plus.

Fast Company rapporte que Google a envisagé de supprimer complètement le M ou de supprimer complètement la couleur rouge de Gmail, mais les personnes impliquées dans les études de recherche sur les utilisateurs n’étaient pas satisfaites des changements. Les études ont cependant permis à Google de se rendre compte que la partie enveloppe du logo Gmail n’était pas un élément de conception critique, permettant à l’équipe d’expérimenter le maintien du M et l’ajout de la palette de couleurs traditionnelle de Google.

Le nouveau logo Gmail semble toujours principalement rouge, avec une petite touche de jaune et de bleu et de vert soutenant l’arc du M. Si vous le placez à côté des autres logos de Google, il est difficile de les différencier. Google a également réorganisé ses logos Agenda, Docs, Meet et Sheets pour qu’ils correspondent au nouveau design de Gmail.

Les nouveaux logos font partie d’une refonte plus large du logiciel G Suite de Google, qui a maintenant été rebaptisé Google Workspace. Google tente de fusionner Gmail, Chat et Docs dans un emplacement central, pour mieux concurrencer l’approche intégrée de Microsoft Office et plus particulièrement la messagerie Outlook.