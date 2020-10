Le créateur de Fortnite, Epic Games, s’associe à des constructeurs automobiles, à commencer par General Motors, pour utiliser sa plate-forme de développement de jeux Unreal Engine pour créer des logiciels embarqués dans ce qu’Epic appelle son initiative «d’interface homme-machine» (IHM). La première voiture à utiliser Unreal Engine, qui est le principal ensemble d’outils logiciels avec lesquels les développeurs créent Fortnite et d’innombrables autres jeux vidéo à gros budget, sera le prochain Hummer EV de GMC, qui doit être dévoilé le 20 octobre.

La logique est simple: les voitures modernes sont principalement conçues à l’aide de logiciels, et les voitures assemblées transportent de nombreux ordinateurs de bord et s’appuient sur des écrans tactiles et des interfaces numériques pour alimenter les centres d’infodivertissement et d’autres sources d’informations affichées aux conducteurs. Et Unreal Engine est une excellente plate-forme pour la création de logiciels, ce qui, selon Epic, en fait une excellente plate-forme pour la création de logiciels destinés aux voitures.

«Lorsque vous êtes assis dans le siège du conducteur d’une voiture moderne aujourd’hui, la façon dont vous interagissez avec le véhicule est différente de celle d’il y a quelques années. Les boutons et les écrans dominent le tableau de bord, le volant et le panneau d’instruments, offrant des fonctionnalités qui peuvent être nouvelles pour vous. L’électrification est à l’origine de bon nombre de ces avancées, avec du matériel numérique tel que des caméras, des capteurs et des écrans, combiné à une technologie de pointe comme Unreal Engine, formant un cadre sur lequel construire de nouvelles expériences », explique la société dans un blog Publier. «Chez Epic Games, nous nous intéressons depuis longtemps à la manière dont les exigences du développement d’IHM chevauchent celles du développement de jeux. Une grande partie des fonctionnalités requises pour créer des systèmes IHM est disponible dans Unreal Engine depuis un certain temps. »

Image: Jeux épiques

Epic affirme que les constructeurs automobiles comme GMC et les concepteurs d’interface utilisateur et d’expérience utilisateur chargés de créer le logiciel avec lequel les propriétaires de voitures interagiront dans le produit fini peuvent faire plus et le faire plus rapidement en utilisant des outils comme Unreal Engine. Epic affirme que cela devrait permettre aux concepteurs de jouer un rôle plus actif dans le développement du logiciel.

«Dans les flux de travail IHM traditionnels, les concepteurs UI / UX produisent des« écrans de héros »ou des images de référence qui décrivent l’apparence de l’interface utilisateur. Ils ont rarement l’occasion de voir leurs conceptions en action assez tôt pour les itérer, car c’est aux ingénieurs de mettre en œuvre la conception et la fonctionnalité dans le véhicule », explique Epic. Unreal Engine est également un moteur de jeu multiplateforme, ce qui signifie que les concepteurs peuvent facilement prévisualiser les nouvelles versions de véhicules prototypes sur des tablettes iOS ou Android sans avoir à dupliquer les efforts en reconstruisant le logiciel pour qu’il fonctionne sur les appareils mobiles.

Image: Jeux épiques

Qu’est-ce que cela signifiera réellement pour les consommateurs utilisant un logiciel de voiture de nouvelle génération conçu avec Unreal Engine? Epic dit qu’il permet déjà des avancées assez impressionnantes. Par exemple, les écrans d’infodivertissement construits à l’aide du moteur de jeu peuvent être opérationnels beaucoup plus rapidement, car l’ensemble d’outils d’Epic permet aux développeurs de lancer diverses parties du logiciel dans un ordre séquentiel au lieu de toutes en même temps. «Le contenu qui n’est pas nécessaire au démarrage peut être chargé après le démarrage initial, ce qui réduit encore davantage le temps de démarrage», explique la société.

Parce qu’Unreal Engine est conçu pour permettre des graphiques photoréalistes générés par ordinateur, les logiciels de voiture peuvent également afficher des rendus complets et haute résolution du véhicule ainsi que de ses diverses pièces internes et inférieures et des mécanismes mécaniques et logiciels, sur des écrans centraux et d’autres affichages.

“Et si une marque automobile avait ses propres jeux auxquels seuls les utilisateurs de ses véhicules pouvaient accéder?”

«Unreal Engine fournit les meilleurs visuels de sa catégorie pour l’IHM de production, avec des matériaux de peinture automobile et des reflets qui apportent des graphiques en temps réel de la plus haute qualité au véhicule», déclare Epic. «Un ensemble complet de fonctionnalités d’effets visuels qui ont été renforcés par le développement de jeux offrent aux concepteurs automobiles un ensemble robuste d’outils pour exprimer la créativité dans leurs conceptions d’IHM.»

Epic affirme que son travail sur les logiciels embarqués et son partenariat avec General Motors est basé sur une prédiction selon laquelle les véhicules autonomes rendront un jour l’acte de conduire moins important que les activités que vous pouvez faire dans la voiture lorsque le logiciel le pilote pour vous. Qu’il s’agisse de diffuser des vidéos, de jouer à des jeux ou d’utiliser des fonctionnalités de communication pour les appels vocaux et vidéo, Epic souhaite positionner l’Unreal Engine comme un pilier central de la construction de toutes ces fonctionnalités et fonctions.

«Et si une marque automobile avait ses propres jeux auxquels seuls les utilisateurs de ses véhicules peuvent accéder? Ou les conducteurs peuvent personnaliser leurs visuels IHM et leur assistant vocal avec la personnalité de leur personnage de jeu vidéo préféré? » écrit l’entreprise. «Avec Unreal Engine comme plate-forme IHM, de telles opportunités deviennent possibles.»