Godzilla vs Kong a encore une nouvelle date de sortie – cette fois plus tôt que celle qui précédait. Warner Bros. Studios avait initialement prévu le croisement de monstres pour les théâtres en novembre 2020, puis l’a déplacé en mai 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Cette semaine, ils ont de nouveau déplacé le film au 26 mars 2021, selon un rapport de Vanity Fair, le sortant à la fois dans les salles et sur HBO Max le même jour.

Godzilla contre Kong sera l’un des Warner Bros. ‘ gros blockbuster sort cette année pour passer directement au streaming, et le studio ne perd pas de temps à le sortir. Le film suit la continuité établie dans Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) et Godzilla: King of the Monsters (2019), et est la prochaine étape des plans de Warner Bros.et Legendary Pictures pour un “MonsterVerse” interconnecté. “

La confusion et les changements de dernière minute affectent Godzilla contre Kong depuis des mois maintenant que sa sortie se rapproche. En novembre, The Hollywood Reporter a appris que Netflix avait fait une offre importante à Warner Bros.et Legendary pour obtenir une licence du film monstre pour une grande première sur sa plate-forme. Netflix a offert 200 millions de dollars – moins que ce que les studios espéraient que Godzilla contre Kong gagnerait dans les théâtres, bien que plus que ce qu’ils auraient pu espérer de manière réaliste pendant la pandémie COVID-19.

Cependant, à l’époque, les initiés ont révélé certains détails sur l’accord de Warner Bros.et Legendary. Legendary aurait payé 75% du budget de production tandis que Warner Bros. en a payé 25%, cependant, le contrat stipulait que Warner Bros aurait le dernier mot sur les accords de distribution. Cela a permis au studio de rejeter Netflix et de donner le premier accord favorable à sa collègue WarnerMedia, HBO Max.

Warner Bros.Studios publie tous ses films 2021 directement sur HBO Max cette année afin de promouvoir le service et de compenser une perte de revenus au milieu de la pandémie. À partir de Wonder Woman 1984 le mois dernier, bon nombre des plus grandes productions du studio de l’année seront disponibles en streaming sans prix supplémentaire sur HBO Max dans les mois à venir. En fait, Godzilla contre Kong n’est même pas la prochaine grande sortie à venir.

La prochaine grande première à venir sur HBO Max est The Little Things avec Denzel Washington, disponible le 29 janvier, suivi de Judas and the Black Messiah avec Daniel Kaluuya et LaKeith Stanfield le 12 février. Un nouveau film de Tom & Jerry sort le 12 février. 26, suivi de The Sopranos prequel The Many Saints of Newark le 12 mars. Après cela, Godzilla vs Kong finit par se frayer un chemin à l’écran le vendredi 26 mars 2021.