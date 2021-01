F

Le co-fondateur de leetwood Mac, Mick Fleetwood, est devenu le dernier musicien à vendre les droits de leur catalogue arrière.

Les intérêts du batteur dans les enregistrements de son groupe ont été acquis par la société allemande BMG, l’un des plus grands éditeurs de musique mondiaux.

L’accord comprend des droits d’auteur dans plus de 300 chansons, dont Fleetwood Mac hits Dreams, The Chain et Go Your Own Way, et couvre ses intérêts dans tout le travail enregistré du groupe à l’exception de ses deux premiers albums.

BMG percevra désormais des frais chaque fois qu’une de ces chansons est diffusée, diffusée à la radio ou utilisée dans un film ou un jeu vidéo.

Cela survient quelques jours après que l’ancien guitariste principal de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, ait vendu les droits de sa part du catalogue du groupe à Hipgnosis Songs Fund, dirigé par Merck Mercuriadis, un ancien manager de Sir Elton John et Pet Shop Boys.

Ces derniers mois, une série d’artistes de haut niveau, dont Bob Dylan, Neil Young et plus récemment Shakira, ont vendu les droits de leurs vastes catalogues arrière dans le cadre de transactions lucratives.

Fleetwood, 73 ans, a déclaré: «Il s’agit d’un mariage merveilleusement inspirant entre deux partenaires créatifs qui comprennent tous les aspects de l’entreprise. Avant tout, BMG comprend l’art et met l’artiste en premier.

«Si ce partenariat est une indication de ma relation de travail passée, et maintenant future, avec BMG, c’est qu’ils« comprennent »vraiment.»

Hartwig Masuch, PDG de BMG, a déclaré: «Mick Fleetwood est le fondement de l’un des plus grands groupes de rock, il a un talent unique pour réunir des musiciens de tous genres et bien sûr, il est l’un des plus grands batteurs de rock.

“BMG est fier de représenter son plus grand travail et enthousiasmé par le lancement prochain de Mick Fleetwood & Friends.”

La vente des chansons de Fleetwood a été négociée par son manager Carl Stubner du Shelter Music Group.

Aux côtés de John McVie, le batteur a formé Fleetwood Mac en 1967 avec les guitaristes Peter Green et Jeremy Spencer.

Ils ont trouvé un succès plus large avec leur troisième album blues-rock Then Play On, avant de se séparer au milieu de luttes intestines et de toxicomanie.

Fleetwood et McVie ont ressuscité le groupe au milieu des années 1970 avec un nouveau line-up comprenant Buckingham, Stevie Nicks et Christine McVie, remportant un succès international.

Ils ont vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, ce qui en fait l’un des groupes les plus performants de tous les temps.

Buckingham a été renvoyé du groupe en 2018 et remplacé par le guitariste de Heartbreakers Mike Campbell et Neil Finn de Crowded House.