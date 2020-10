C’est un tout nouveau jeu de balle pour les mineurs de la ruée vers l’or alors qu’ils reviennent au Yukon à la recherche du plus grand jour de paie de leur vie au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus. Une toute nouvelle saison de l’émission à succès Discovery, qui présente le mineur de Greenhorn Fred Lewis, devrait sortir le vendredi 23 octobre avec une émission spéciale de deux heures à 20 h HE, et PopCulture a un aperçu exclusif du premier épisode.

Parker Schnabel, Rick Ness et Tony Beets sont tous de retour pour plus d’extraction d’or à enjeux élevés cette saison, se démenant pour atteindre leurs quotas après deux mois d’arrêt forcé par le coronavirus qui les ont mis en retard pour joindre les deux bouts. Cette saison, ils sont rejoints par l’ancien médecin des forces spéciales et mineur de Greenhorn Fred Lewis, qui revendique ses droits dans les champs aurifères de l’Oregon avec un groupe d’anciens combattants confrontés au chômage pendant la pandémie COVID-19. Avec l’aide de son collègue vétéran et mineur expérimenté Kendell Madden, Lewis est-il prêt à prendre son destin en main dans le monde dangereux de l’extraction de l’or?

L’aperçu exclusif de PopCulture de la première montre à quel point les choses peuvent être dangereuses sur le site minier, alors que l’équipe de Schnabel tente d’installer l’usine massivement lourde sur la plate-forme nouvellement achevée. «Ce qui m’inquiète vraiment ici, c’est juste, vous savez, d’avoir le hoquet ici aujourd’hui», dit Mitch à la caméra alors qu’il conduit prudemment l’usine sur un demi-mile jusqu’à la station. «Je sais que Parker est vraiment catégorique quant à la mise en marche de la dernière usine et à l’obtention d’un peu d’argent. En fin de compte, nous avons besoin de beaucoup de choses pour aller bien et d’un peu de chance … peut-être beaucoup de chance. “

Le prochain défi consiste à faire sortir l’usine de la remorque, et malgré les inquiétudes concernant le plan «sommaire» pour le faire en toute sécurité, Shane commence à transformer l’usine pour la mettre en place. «Certains jours, tu dois juste t’asseoir et regarder un vieux garçon le faire et apprendre quelque chose de nouveau ici», note Mitch en se tenant en retrait. Tout semble bien se passer, jusqu’à ce que l’usine commence à glisser, l’envoyant peut-être au désastre. Le clip se termine par un pandémonium, alors que quelqu’un crie pour que tout le monde se retire et que la caméra passe au noir.

La toute nouvelle saison de Gold Rush fait ses débuts avec une première de deux heures le vendredi 23 octobre à 20 h HE et continuera à être diffusée les vendredis à 20 h HE pour le reste de la saison. Gold Rush est produit pour Discovery Channel par Raw Television, où Dimitri Doganis, James Bates, Mike Gamson et Tom Sheahan sont producteurs exécutifs. Pour Discovery Channel, Carter Figueroa est producteur exécutif et Greg Wolf est producteur coordinateur.