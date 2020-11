La star de Good Bones, Karen Laine, a été choquée par un cambriolage présumé chez elle il y a une semaine, le suspect présumé laissant une mauvaise surprise à la star de HGTV dans le processus. Selon Fox 59 à Indianapolis, Laine explique que ce n’est pas la première fois qu’elle est victime de vol chez elle.

“Samedi dernier, quelqu’un est entré, a volé plus de choses et a fait caca dans le garage”, a déclaré Laine au magasin. “C’est une sorte d’épithète de dire que je fais caca sur toi.” C’est la troisième fois que quelqu’un entre par effraction dans la maison de la star de HGTV et la deuxième avec la surprise fécale dans le garage. Selon Fox 59, le dernier incident est survenu le même jour que le mariage de la plus jeune fille Kelsey Gray, le suspect entrant par une porte arrière et se dirigeant vers le garage.

“Cela semble très personnel et intentionnel”, a déclaré Laine, ajoutant que le cambrioleur a fouillé dans la salle de bain du garage tout en attrapant des objets. «Ils savent donc que nous avons une salle de bain. C’est ce qui le rend personnel parce que ce n’est pas: «Oh, j’ai besoin d’aller aux toilettes». Je vais laisser mes excréments pour que vous les nettoyiez. “

Le premier incident comprenait également la défécation dans le garage. Quiconque a trouvé son chemin dans la maison s’est soulagé dans un seau dans le garage avant de voler le vélo du mari de Laine. Un autre incident avant cela s’est produit pendant que Laine et sa famille dormaient, le cambrioleur se débarrassant de son sac à main et utilisait ses cartes de crédit dans de nombreux endroits différents.

Laine a une tournure intéressante à toute la situation. Comme le note Fox 59, elle est une ancienne procureure adjointe et techniquement toujours impliquée en 2017 selon PopSugar.

“Probablement pas la maison que vous voulez cambrioler parce que j’ai été immédiatement sur l’affaire!” “J’ai découvert où mes cartes de crédit étaient utilisées, je les ai transmises aux forces de l’ordre. J’ai dit que vous aviez besoin d’un mandat aujourd’hui pour obtenir une adresse à ce sujet.” [The investigator] a pu récupérer la vidéo. Nous pouvons donc avoir des personnes sur la vidéo. “

Selon Fox 59, le département de police métropolitaine d’Indianapolis enquête actuellement sur l’incident. Ils ont également précisé qu’ils analysaient les excréments du garage à la recherche d’ADN.