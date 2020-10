L’année dernière, Google a promis que d’ici 2022, il inclurait des matériaux recyclés dans tous ses produits Made By Google, une liste qui comprend les téléphones Pixel, les Pixelbooks, les haut-parleurs Google Home, les appareils Nest et des accessoires tels que les étuis de téléphone et les supports de chargement.

Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle avait atteint l’un de ses objectifs plus tôt que prévu: tous les nouveaux produits Pixel et Nest sont désormais conçus avec des matériaux recyclés, selon l’architecte des systèmes de développement durable de Google, David Bourne. Cela ne veut pas dire que ses produits sont entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés, mais ils contiennent au moins des matériaux recyclés quelque part dans le produit.

Selon Google, la coque arrière du Pixel 5 est composée à 100% d’aluminium recyclé et le nouveau Nest Audio contient 70% de plastique recyclé, avec la housse en tissu durable qu’il a introduite avec le Nest Mini l’année dernière. Et sur le tout nouveau thermostat Nest, la plaque de finition (la partie qui se fixe au mur) est fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation.

«L’accent mis par Google sur l’incorporation de matériaux recyclés dans la conception de notre matériel soutient non seulement nos engagements en matière de développement durable, mais permet également à nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’investir et de développer en toute confiance ces types de matériaux afin que l’industrie de l’électronique grand public puisse également les utiliser», a déclaré Bourne dans un rapport.

Google a déclaré en septembre qu’il exécuterait ses opérations sans carbone d’ici 2030 et qu’il avait acheté suffisamment de compensations de carbone pour annuler les émissions de dioxyde de carbone de l’entreprise depuis sa création en 1998. Il est neutre en carbone depuis 2007; les émissions qu’elle génère en brûlant des combustibles fossiles sont compensées par ses investissements dans les énergies renouvelables et d’autres initiatives. Et la société a déclaré aujourd’hui qu’elle continuerait à maintenir «toutes les expéditions de matériel Made by Google vers et depuis les clients directs à 100% neutre en carbone».

En outre, la société affirme qu’elle s’engage à utiliser des matériaux recyclés ou renouvelables dans au moins 50% de tout le plastique utilisé dans tous ses produits matériels d’ici 2025. Également d’ici 2025, Google déclare qu’il rendra l’emballage de ses produits 100% sans plastique et 100%. pour cent recyclable. «Nous avons déjà réduit l’utilisation de plastique dans nos emballages depuis 2016, mais nous avons beaucoup de travail à faire pour atteindre ce nouvel objectif», a déclaré Bourne, ajoutant que l’entreprise devra «découvrir des alternatives recyclables. matériaux »qui protégeront toujours ses produits.

Et Google affirme s’employer à obtenir la certification zéro déchet dans tous ses sites de fabrication d’assemblage final d’ici 2022, ce qui signifie que la majorité des déchets de ces opérations seront recyclés.