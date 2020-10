Google a arrêté son système d’alarme Google Nest Secure, la société a d’abord confirmé à Android Police. Et bien sûr, si vous visitez la page Nest Secure sur le Google Store en ce moment, il y a un gros bouton en haut qui indique que le produit n’est plus disponible.

“Google Nest ne produira plus Nest Secure, mais nous continuerons à soutenir nos utilisateurs de sécurité de la même manière”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué à The Verge.

Google a introduit le système Google Nest Secure en 2017. Il a été conçu pour être modulaire, reposant sur un petit appareil en forme de rondelle de hockey avec un clavier appelé Nest Guard comme hub central, des capteurs autour de la maison appelés Nest Detects et des porte-clés NFC pour armer et désarmer le système. Il se connecte également à l’application mobile Nest pour que vous puissiez recevoir des alertes et armer et désarmer le système à distance. Le système Nest Secure a été lancé à 499 $, mais Google a baissé le prix à 399 $ moins d’un an plus tard.

Cependant, le Nest Guard disposait également d’un microphone secret sur l’appareil que les acheteurs ignoraient jusqu’à ce que Google ajoute la prise en charge de Google Assistant à l’appareil en février 2019 (quelques mois plus tard, Google a publié un ensemble d’engagements de confidentialité en anglais clair à propos de ses appareils Nest.)

Cependant, Google n’est pas totalement à l’écart de la sécurité domestique intelligente. Il vend toujours des sonnettes vidéo, des caméras de sécurité, des détecteurs de fumée et plus encore. Et la société a annoncé un investissement de 450 millions de dollars dans la société de sécurité ADT en août, affirmant que les appareils Nest «deviendraient la pierre angulaire de l’offre de maison intelligente d’ADT» dans le cadre de cette annonce.