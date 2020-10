Google transférera officiellement les utilisateurs de Google Hangouts vers Google Chat à partir de l’année prochaine. Dans le cadre du changement, Chat, un service de messagerie auparavant uniquement disponible pour les clients qui paient pour Google Workspace (le récent changement de marque de G Suite), deviendra un service gratuit disponible dans Gmail et dans une application autonome. Et certaines fonctionnalités de Hangouts disparaîtront avant sa disparition.

La transition de Hangouts vers Chat commencera au cours du premier semestre 2021, lorsque Google proposera des outils pour vous aider à transférer automatiquement vos conversations Hangouts, vos contacts et votre historique de chat dans Chat, selon un article de blog. On ne sait pas quelles étapes seront nécessaires pour cette migration, mais Google dit qu’il partagera des conseils à un moment donné.

Image: Google

Cet abandon de Hangouts n’est pas totalement inattendu – Google a annoncé en décembre 2018 qu’il prévoyait de migrer les utilisateurs de Hangouts vers Chat and Meet à un moment donné. Google a clarifié quelques détails supplémentaires sur le changement avec The Verge après la publication originale de cette histoire.

Le passage de Hangouts à Chat se fera progressivement, et il y aura une période pendant laquelle les deux services de messagerie seront toujours disponibles. À terme, tous les utilisateurs gratuits et les clients Workspace seront transférés vers le chat. Une fois que cela est fait, Chat remplacera complètement les Hangouts.

Quant à savoir pourquoi vous souhaitez passer de Hangouts à Chat avant d’y être obligé, il y a à la fois des carottes et des bâtons. Du côté positif, Google affirme que Chat offre non seulement des fonctionnalités telles que les conversations directes et de groupe que vous connaissez peut-être depuis Hangouts, mais il peut également vous permettre de planifier et de collaborer plus facilement avec d’autres personnes.

Pour ce qui est de vous éloigner de Hangouts, Google a également annoncé qu’il prévoyait de supprimer certaines fonctionnalités spécifiques de Hangouts. Si vous êtes un utilisateur de Google Fi, Google cessera de vous permettre de gérer les SMS et les appels téléphoniques depuis Hangouts au début de l’année prochaine. Au lieu de cela, vous pourrez migrer les conversations Hangouts existantes vers l’application Messages de Google et gérer les SMS et les appels Fi dans l’application Messages pour le Web à partir “dans les prochaines semaines”. Mais s’ils veulent utiliser les «fonctionnalités de messages personnalisés» de Google pour Google Fi, ils devront désactiver RCS. Le message de messagerie continue.

Google prévoit également de supprimer l’assistance Google Voice de Hangouts au début de l’année prochaine, ce qui signifie que vous ne pourrez pas prendre d’appels de Voice dans Hangouts. Vous devrez plutôt utiliser l’application Voice dédiée pour les SMS et les appels Google Voice. En outre, Google ne vous permettra plus d’appeler des numéros de téléphone à partir de Hangouts à partir du début de l’année prochaine, et les appels vidéo de groupe dans Hangouts utiliseront Meet à partir de novembre.

Mise à jour le 15 octobre, 18 h 55 HE: Google a partagé des détails supplémentaires avec The Verge sur la transition après la publication originale de cette histoire, nous avons donc fait des mises à jour tout au long.