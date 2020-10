Google ajoute de nouvelles fonctionnalités électorales à son assistant vocal, à la recherche Google et à Google Maps, afin de permettre aux citoyens américains de trouver plus facilement les lieux de vote avant les élections du mois prochain. Dans la recherche Google, des requêtes telles que “lieux de vote anticipé” et “urnes de vote à proximité” vous indiqueront où vous pouvez voter en personne ou renvoyer des bulletins de vote par la poste, tandis que demander à l’Assistant Google où voter sera “bientôt” pertinent des informations sur votre téléphone, haut-parleur ou écran intelligent, dit Google.

Ensuite, une fois que vous avez trouvé un emplacement, Google indique que son service Maps peut désormais vous indiquer les directions des bureaux de vote ou des urnes, et vous fournira des informations sur les heures de vote.

Google Maps fournira des informations sur les heures et les lieux de vote

Des informations comme celle-ci sont particulièrement importantes cette année étant donné que beaucoup plus d’électeurs devraient utiliser les bulletins de vote par correspondance à la lumière de la pandémie. Google affirme qu’il s’est associé au Voting Information Project pour obtenir les informations sur le lieu de vote et prévoit de répertorier plus de 200 000 lieux de vote dans tout le pays. Dans les cas où ces informations ne sont pas disponibles pour fournir directement, Google indique qu’il orientera les utilisateurs vers les sites Web électoraux des États et locaux.

En plus de fournir des informations de vote de manière proactive, Google et ses filiales tentent également de limiter la propagation de la désinformation sur le vote, y compris les allégations concernant le vote par correspondance. Le mois dernier, YouTube a dévoilé de nouvelles règles ciblant la désinformation sur le vote par correspondance. Cependant, Google a été critiqué en août pour ne pas avoir supprimé les publicités trompeuses sur le vote par courrier. Le président Trump a affirmé à plusieurs reprises que le vote par correspondance entraînerait une fraude.