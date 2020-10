Google étend les téléphones qu’il vend directement à utiliser avec son réseau Google Fi, la société proposant désormais six des derniers téléphones 5G de Samsung: le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus, le Galaxy S20 Ultra et Galaxy A71 5G.

Les clients Fi ont pu utiliser les téléphones Android de Samsung – qui sont pratiquement le visage d’Android dans son ensemble, malgré les efforts de Google avec sa gamme Pixel – pendant des années, mais ils ont dû les acheter déverrouillés. Maintenant, cependant, Google vend directement les appareils, ce qui n’était auparavant proposé que pour ses propres appareils Pixel et téléphones Motorola.

Google propose également quelques rabais sur les téléphones Galaxy achetés pour les clients Fi: 300 $ de crédits de facturation Fi pour quiconque achète le Note 20 ou Note 20 Ultra, 300 $ de réduction sur les trois modèles S20 (une fois activé sur Fi) et 150 $ de réduction sur l’A71 5G.

De plus, Google a commencé à mettre beaucoup plus de lumière sur la prise en charge de la 5G par Fi, la société faisant désormais la publicité de sa «5G à l’échelle nationale» sur son site Web de couverture et incluant une nouvelle carte de couverture qui montre où vous pourrez obtenir la 5G avec Fi . Google Fi prend déjà en charge la 5G depuis des mois, étant donné qu’il s’agit d’un MVNO basé sur T-Mobile – à condition que votre appareil prenne en charge les différentes versions de la 5G de T-Mobile.

Bien sûr, tous ces nouveaux ajouts axés sur la 5G surviennent au moment où Google est sur le point de lancer ses propres appareils 5G, avec le Pixel 5 et le Pixel 4A 5G tous deux devant arriver dans quelques semaines. Lorsque la seule façon d’utiliser la 5G avec Fi était d’apporter votre propre appareil déverrouillé acheté séparément, il n’y avait pas beaucoup d’incitation pour Google à en faire un gros problème. Mais maintenant que l’entreprise vend directement des appareils 5G (y compris ceux de Google lui-même), il est logique que l’entreprise mette davantage l’accent sur la nouvelle norme de réseau.