Google mettra fin à son application de partage de localisation d’urgence Trusted Contacts en décembre et l’a déjà retirée du Google Play Store. Au lieu de cela, il incite les utilisateurs existants à essayer des fonctionnalités similaires mais moins utiles dans Google Maps. C’est dommage, car si les contacts de confiance peuvent vous permettre de trouver un membre de votre famille même s’il ne répond pas (par exemple, s’il est inconscient ou en danger), Google Maps les oblige à vous diffuser de manière proactive sa position.

L’annonce a été assez abrupte:

Annonce par e-mail de Google Ian Carlos Campbell

Google Maps est en mesure de partager votre position en temps réel depuis 2017, mais encore une fois, vous devez vous inscrire au suivi constant, en partageant votre position avec d’autres personnes tout le temps au lieu de la diffuser uniquement à vos proches si vous ne répondez pas. . Les contacts de confiance, par comparaison, vous permettent d’ajouter à vos contacts des personnes avec lesquelles vous souhaitez partager instantanément vos positions en cas d’urgence. Le cas échéant, vos contacts peuvent demander une mise à jour de statut pour voir si vous allez bien et vous pouvez répondre avec votre position pour les rassurer. Si vous ne répondez pas, l’application partage automatiquement votre dernière position connue afin qu’ils puissent envoyer de l’aide.

Lorsque Google a lancé initialement Trusted Contacts, il a créé ce GIF pour montrer son fonctionnement:





Plier d’autres applications et fonctionnalités dans Google Maps est la stratégie de Google depuis un certain temps, mais la fonctionnalité Maps ne semble pas aussi précieuse. Et s’il est possible que l’application Contacts de confiance n’ait pas eu beaucoup d’utilisateurs, ceux qui comptaient dessus devront trouver autre chose.

Google met fin à la prise en charge de l’application en décembre, mais vous pourrez télécharger vos contacts à partir de votre page Contacts de confiance jusqu’à ce que l’application soit fermée. D’ici là, vous pourriez aussi bien vous familiariser avec le partage de position de Google Maps.