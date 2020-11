Google a mis à jour son application Google Photos sur Android avec une nouvelle option qui permet aux utilisateurs d’informer le géant de la recherche du contenu de leurs images. En étiquetant ces images, Google peut améliorer ses algorithmes de reconnaissance d’objets, ce qui rend les photos plus utiles. C’est un cycle vertueux de développement d’IA qui est mieux déployé par des géants de la technologie comme Google, qui ont beaucoup de données et de nombreux utilisateurs.

Ce n’est pas du tout une pratique inhabituelle. Les systèmes d’apprentissage automatique n’apprennent pas seulement par eux-mêmes, et la grande majorité de ces applications doivent être enseignées à l’aide de données étiquetées par des humains. C’est la même raison pour laquelle les CAPTCHA vous demandent d’identifier les voitures et les motos en images. En identifiant ces objets, vous entraînez l’IA à faire de même.

La fonctionnalité apparaît dans la version la plus récente de Google Photos. Appuyez simplement sur le bouton de recherche dans le menu de l’application, faites défiler vers le bas et vous verrez une option pour “Aidez à améliorer Google Photos”. Comme indiqué par 9to5Google, cliquez dessus et quatre tâches vous seront présentées: décrire vos préférences d’impression pour les photos; vos collages ou animations préférés; pour identifier quelles photos appartiennent à quels événements de vacances (par exemple Noël ou Halloween); et d’identifier le contenu des photos («Nommez les éléments les plus importants de cette photo»).

Google souhaite que vous lui communiquiez le contenu de vos photos via une fonctionnalité optionnelle dans Google Photos. Captures d’écran: The Verge

Comme Google l’explique sur une page d’aide sur la fonctionnalité: “Cela peut prendre du temps pour voir l’impact de vos contributions sur votre compte, mais votre contribution aidera à améliorer les fonctionnalités existantes et à en créer de nouvelles. par exemple, des suggestions améliorées sur les photos à imprimer ou des créations de qualité supérieure que vous souhaitez. Vous pouvez supprimer vos réponses à tout moment. » (Pour ce faire, appuyez sur le menu à trois points en haut à droite de l’écran et appuyez sur «Supprimer mes réponses».) Au moment de la rédaction de cet article, il semble que la mise à jour soit disponible uniquement sur Android, pas iOS.

Bien que cela semble être un nouvel ajout à l’application Google Photos, le logiciel sous-jacent est beaucoup plus ancien. Le processus est alimenté par «Crowdsource by Google», une plate-forme de crowdsourcing que la société a lancée en 2016. Il joue sur l’étiquetage des données, permettant aux utilisateurs de gagner des points et des badges en effectuant des tâches telles que la vérification des points de repère, l’identification du sentiment des extraits de texte (est un examen positif ou négatif, par exemple), la transcription de notes manuscrites et d’autres travaux similaires. Pour être clair, cependant: les utilisateurs ne reçoivent aucune récompense réelle pour leur travail au-delà des félicitations virtuelles de Google.

Il convient de rappeler tout cela lorsque vous utilisez les produits d’apprentissage automatique de Google: ils ne seraient pas deux fois moins bons sans l’aide des humains.