Vous pouvez désormais acheter le Pixel 4A auprès de Google pour seulement 9 $ par mois sur 24 mois dans le cadre du nouveau programme d’abonnement téléphonique Google Fi. Ce coût mensuel signifie que vous ne paierez que 216 $ pour le téléphone, une économie substantielle par rapport à son prix initial de 349 $. Une fois que vous avez effectué les 24 paiements, vous êtes propriétaire du téléphone.

Vous pouvez également choisir d’ajouter un plan de protection d’appareil de 6 $ par mois, ce qui signifie que votre abonnement mensuel est de 15 $. Ce plan de protection couvre jusqu’à deux incidents de dommages accidentels et une réclamation pour perte ou vol par an. (Cependant, le remplacement de la perte et du vol n’est pas disponible pour les résidents de l’État de New York.) À 15 $ par mois sur 24 mois, vous paieriez 360 $ pour le Pixel 4A au cours de l’abonnement, soit seulement 11 $ de plus que le téléphone. coût initial typique de 349 $.

Mais si vous espériez pouvoir vous inscrire à cet abonnement, ne pas obtenir un plan de protection, puis rembourser l’appareil au complet pour économiser plus de 100 $ sur un Pixel 4A, ce n’est pas une option – vous perdez la réduction sur le téléphone si vous pré-payez votre solde restant à l’avance, conformément aux conditions d’abonnement de Google.

Et bien qu’il relève de la marque Google Fi, l’abonnement n’inclut pas de forfait de téléphone portable Google Fi, ce qui signifie que vous devez acheter un forfait Google Fi Flexible ou Unlimited séparément pour passer des appels ou utiliser des données sans fil. Cependant, si vous êtes déjà abonné à Google Fi, le coût de l’abonnement téléphonique sera ajouté à votre facture mensuelle Fi, selon les conditions de Google.

À l’heure actuelle, le seul téléphone que vous pouvez acheter via l’abonnement est le Pixel 4A; vous ne pouvez pas acheter le nouveau Pixel 5 ou Pixel 4A 5G (qui ne sortira même pas aux États-Unis avant la semaine prochaine). Mais mon collègue Dieter Bohn a constaté que le Pixel 4A avait un bon appareil photo, une bonne autonomie de la batterie et un bon logiciel, donc en fonction de ce dont vous avez besoin, cela pourrait être une excellente option à envisager – en particulier avec ce nouveau plan d’abonnement.