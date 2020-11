J

La star de ames Bond, Lashana Lynch, a déclaré que l’ampleur des réactions négatives à son casting déclaré comme le prochain 007 dans No Time to Die était «ridicule».

L’actrice londonienne de 32 ans, qui joue le rôle d’agent secret aux côtés de Daniel Craig dans le prochain film, qui doit sortir au printemps prochain en raison de la pandémie.

Les spéculations quant à savoir si son personnage – Nomi – prend le nom de code dans le film étaient monnaie courante depuis des mois. Les rapports suggèrent que son personnage assume le rôle lorsque Craig’s Bond prend sa retraite.

Il y a eu des réactions négatives au casting, certains commentateurs affirmant que c’était un signe de «politiquement correct». L’acteur, qui a joué dans Captain Marvel et Powder Room, a été contraint de supprimer ses comptes de réseaux sociaux en raison du nombre d’abus en ligne.

Mais pour Lynch – qui a reçu hier soir le prix de l’actrice révolutionnaire lors des tout premiers GQ Men of the Year Awards virtuels en association avec Hugo Boss – la réaction n’a pas été une surprise.

«Le patriarcat blanc aura toujours quelque chose à dire quand il s’agit de choses comme ça», dit-elle. «Mais l’ampleur était ridicule».

Elle a ajouté: «J’imaginais ces vrais trolls étranges aux cheveux bleus… Pour moi, rien de tout cela n’est réel.

“Dès que mon téléphone est éteint ou que je suis hors de l’application, il n’existe plus littéralement.”

Lynch, qui est d’origine jamaïcaine mais a grandi à Hammersmith, dans l’ouest de Londres, a déclaré que le fait que son casting soit devenu si controversé était une preuve de racisme dans l’industrie cinématographique et dans la société.

Lynch a déclaré: «Le fait que vous devez le célébrer, comme si c’était ce truc du Nouvel Âge, comme les Noirs viennent d’arriver sur la planète. C’est ce qui m’ennuie dans l’idée qu’Idris Elba soit «le Black Bond»… Pour ma communauté, ce sont vraiment de grandes choses, mais pour le monde, j’ai besoin que vous ne vous en souciez pas.

«Tous les titres doivent disparaître et se concentrer uniquement sur le travail à accomplir: êtes-vous fier de ce film et de ce personnage? Êtes-vous en rapport avec eux? Oui. Arrêtez. Continuez à bouger. »

Tout en travaillant sur le film, qui met également en vedette Rami Malek et Ana de Armas, Lynch a fait certaines de ses propres cascades, l’équipe suggérant qu’elle devrait être fière de ne pas s’être blessée dans son rôle le plus physique à ce jour. «Je me sentais un peu geek à ce sujet», a plaisanté Lynch. «J’avais l’impression qu’ils auraient dû me donner un autocollant en or.»

Lynch a également déclaré qu’elle avait «peur» pour l’avenir du cinéma et du théâtre après la pandémie, et a riposté à la suggestion que ceux qui travaillent dans les arts pourraient avoir à se recycler ou à se diversifier en raison de la situation économique après Covid.

Lynch a déclaré qu’elle avait l’impression que les acteurs étaient «au bas de la chaîne alimentaire, [yet] a fini par être l’industrie qui a sauvé les esprits pendant le verrouillage. »

La star, qui a fréquenté l’école d’art dramatique Arts Ed à Chiswick, a ajouté: «Sans les plateformes de streaming, les longues séries, les vieux films et la télévision, je ne pense pas que nous aurions pu dire que nous allions bien. C’est donc exaspérant.

«J’ai peur pour le cinéma et le théâtre», a-t-elle ajouté. «Cela affecte les acteurs. On nous dit d’aller chercher d’autres voies, ce qui est probablement la chose la plus irrespectueuse que vous puissiez dire à un créateur. »

Parmi les gagnants figuraient le footballeur Marcus Rashford, qui a remporté le prix du militant pour son travail de lobbying auprès du gouvernement pour des repas scolaires gratuits, et l’acteur de Star Wars John Boyega, qui a remporté le prix de l’icône.

Le capitaine Sir Tom Moore, vétéran de la collecte de fonds, a remporté le prix de l’inspiration, tandis que le pilote de course Lewis Hamilton a remporté le prix du changeur de jeu. Pendant ce temps, Paul Mescal, la star de Normal People, a remporté Breakthrough Actor. La couverture de Lynch de GQ sera sur les kiosques à partir du 4 décembre.