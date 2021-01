je

Je ne sais pas pour votre M&S local, mais les deux près de nous ont fait un bon commerce. Grâce à la vente de nourriture, ils sont tous les deux autorisés à continuer à vendre de la mode et des articles pour la maison au rez-de-chaussée également.

Dans High Street Ken, ils ont même utilement déplacé un peu de vêtements pour hommes là-bas pour capturer les acheteurs de nourriture de passage.

Utile pour faire le plein de vêtements d’urgence WFH, mais sans aucun doute irritant pour Gap, Uniqlo et d’autres voisins contraints de fermer.

Non pas que cela ait beaucoup aidé M&S dans le plus grand schéma des choses. Les vêtements et articles ménagers ont encore plongé de plus de 40% dans les magasins lors du dernier lock-out.

Mais c’était tout à fait normal. Malgré tous les gros titres des fermetures de Covid, il y avait de bons signes dans ces chiffres; plus particulièrement, le succès grandissant de l’Internet et du click-and-collect. L’attache Ocado – coûteuse à l’époque – a porté ses fruits.

Le saut tardif de M&S dans l’ère numérique a non seulement compensé une partie de la douleur des verrouillages, mais mettra l’entreprise en place pour un avenir plus brillant à long terme après la pandémie.

La discipline sur les niveaux de stock dans la mode est également encourageante.

Ses acheteurs semblent avoir bien mieux évalué les demandes des acheteurs que ces derniers temps malgré la perturbation de Covid. Cela signifiait beaucoup moins de remises sur les invendus, ce qui n’est jamais facile en ligne; demandez juste au suivant.

M&S devra continuer à améliorer sa mode lorsque les tendances normales reprendront et que les gens voudront plus que des pyjamas et des bas de survêtement, bien sûr.

C’est pourquoi son déménagement sur Jaeger a du sens. M&S aurait dû se faire une destination pour les marques intelligentes, d’âge moyen et de la classe moyenne il y a longtemps plutôt que de s’accrocher à l’héritage M & S de St Michael.

Il est toujours imprudent de prédire que M&S a pris un virage, mais c’était une bonne performance dans un marché cauchemardesque.