Grace VanderWaal fait ses débuts avec un nouveau look avant-gardiste quatre ans après avoir remporté America’s Got Talent et le cœur des téléspectateurs il y a quatre ans. L’auteure-compositrice-interprète, âgée de 16 ans, avait l’habitude de balancer un bob lorsqu’elle est apparue pour la première fois à l’âge de 12 ans dans l’émission à succès de NBC, mais plus tôt ce mois-ci, elle a rasé un lutin rose coupé avec des “tondeuses pour chiens” dans une transformation buzz cut elle a partagé sur Instagram.

Montrant son look frais dans un selfie plus tôt cette semaine, VanderWaal a associé sa coupe blonde à un pull à col roulé noir, des boucles d’oreilles et un maquillage innovant avec une ligne noire tracée sur l’arête de son nez et sur son sourcil. Ses adeptes étaient tous au sujet de la nouvelle esthétique. “FILLE LE LOOK, LES VÊTEMENTS, LE MAQUILLAGE !!!!” une personne a écrit, comme une autre a commenté, “Je veux que cette lueur soit.” Un troisième a commenté: “J’AIME UR HAIR STOPPP!”

Le changement de look de VanderWaal s’accompagne également d’un changement dans son état mental. «Je suis assise sous une douche… mais j’ai ressenti une libération ces derniers temps. J’ai l’impression de faire face à des années de ressentiment et de batailles mentales», a-t-elle sous-titré une vidéo supprimée depuis elle-même balançant la tête bourdonnante en chantant dans la baignoire, selon Talent Recap. «Je me sens prêt à m’améliorer et à m’aider moi-même. Je suis prêt à ne plus être en colère. Et parfois, je ne suis pas prêt à pardonner et à guérir. Certaines choses pour lesquelles je veux encore blesser et être en colère et ce n’est pas grave. Quelque chose de léger m’a mis la main récemment. “

La chanteuse de “I Don’t Know My Name” a ajouté que bien qu’elle ne puisse pas l’expliquer, elle était remplie “d’espoir et de motivation pour aller mieux et guérir mon passé”, ajoutant à la conclusion de sa légende sincère: “Je ‘ Je suis tellement excité pour l’avenir pour nous tous. Chaque jour est un cadeau de progression potentielle et de nouveaux départs. “

VanderWaal se lance également dans le métier d’acteur, jouant le rôle principal dans Stargirl de Disney +. En mars 2019, VanderWaal s’est entretenue avec Entertainment Tonight au sujet de son premier rôle d’actrice. “Je ne suis généralement pas nerveuse à propos des choses, jamais, mais Stargirl, je n’étais pas nerveuse jusqu’à ce que je commence à lire des lignes devant la caméra”, a-t-elle déclaré à l’époque. «Le premier jour où j’ai eu ma première réplique, je me souviens que j’avais une panne miniature. Je me suis dit: ‘Pourquoi ai-je choisi de faire ça? C’est mon premier rôle d’acteur et je suis un acteur principal dans un film de Disney . Je suis tellement stupide!'”