on a beaucoup parlé de survêtements ces derniers temps, et aujourd’hui vient peut-être le survêtement surélevé pour les surpasser tous.

Conçu par la créatrice britannique de vêtements pour hommes Grace Wales Bonner en partenariat avec Adidas, le survêtement en question est un jeu innovant sur les trois bandes classiques de la marque, combinant une palette des années 70 avec un accent sur l’artisanat – les rayures, par exemple, sont fabriquées à partir d’un complexe crochet plutôt que bloc blanc.

Il fait partie d’une capsule de vêtements pour hommes et femmes qui arrive aujourd’hui dans les magasins et comprend des baskets, des survêtements, des maillots de football, des pantalons ajustés et des chemises, qui ont tous reçu une touche de luxe élevée. Lors de la conception de la collection, Bonner s’est inspiré de Bob Marley et de la façon dont il a adopté les vêtements de sport d’une manière plus élégante et formelle qu’auparavant, et les uniformes axés sur le sport de la musique dancehall des années 1970.

Pays de Galles Bonner x Adidas Originals

/ Grace Wales Bonner)

“J’étais intéressé à rehausser le familier et à apporter une tenue de soirée et une sensibilité sur mesure à cette collection essentielle”, a déclaré le Londonien du sud-est de 29 ans dans un communiqué. La capsule a été taquinée pour la première fois en janvier, au défilé de Bonner à Lindley Hall à Westminster, où elle a lancé une collection intitulée Lover’s Rock, explorant les sous-cultures des années 1970 du point de vue de la jeunesse caribéenne à Londres, inspirée par l’héritage jamaïcain du créateur.

Pays de Galles Bonner x Adidas Originals

/ Grace Wales Bonner)

Pour l’élément sportswear, Bonner a exploité les archives d’Adidas en Allemagne, se concentrant sur les silhouettes des années 1970, une décennie où la marque a lancé sa ligne de vêtements décontractés Freizeit (un mot allemand pour loisirs). «C’était incroyable d’entrer dans les archives avec adidas et d’étudier vraiment comment cela a été interprété par différentes cultures à travers les époques», a déclaré le créateur lauréat du prix LVMH. À côté des survêtements surélevés, des maillots de football surdimensionnés avec des cols roulés en tricot et des manches en satin, et des chemises safari bordeaux à empiècements avec des cols tissés à rayures bleues.

Pays de Galles Bonner x Adidas Originals

/ Correspond à la mode)

Les chaussures mettent un accent similaire sur l’artisanat et l’utilisation de matériaux intéressants. La version Bonner de la silhouette SL72, une basket étroite des années 1970, par exemple, est dotée d’une tige en velours côtelé et de superpositions en velours et cuir ancien, et se décline dans des teintes vintage de rose saumon, marron et vert forêt. La Samba classique d’Adidas, quant à elle, est noire et crème avec des coutures au crochet et une languette allongée se repliant sur les lacets, et une version crème et marron avec une tige en coton, des lacets en velours et une semelle extérieure en caoutchouc translucide.

Si Bob Marley avait abordé le lockdown, je parie qu’il le ferait avec l’adidas de Bonner.

La collection adidas Originals by Wales Bonner Automne / Hiver 2020 est désormais disponible dans le monde entier sur adidas.com, Matchesfashion.com et certains revendeurs.